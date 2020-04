Progesterona, ¿qué es y cuáles son sus funciones?

La progesterona es una hormona que tiene un papel esencial en la función reproductiva de las mujeres, incluida la preparación del útero para la implantación del embrión y el mantenimiento del embarazo, como indica el artículo Progesterone Actions During Central Nervous System Development. Sin embargo, estas no son las únicas funciones que tiene esta hormona.

La progesterona y el sistema nervioso central

La "neuroprotección, neuromodulación, mielinización, plasticidad neuronal y el estado de ánimo" también están reguladas por la progesterona, según el artículo mencionado. La razón está en que no solo se sintetiza en los ovarios y la placenta, sino también en la corteza suprarrenal y el sistema nervioso central.

Cuando la progesterona llega a sus niveles más altos tiene efectos calmantes y relajantes, y la ansiedad se reduce. No sucede lo mismo cuando sus niveles caen. En estos casos, puede aparecer el insomnio y el nerviosismo. Además, esta hormona también influye en el deseo sexual.

La progesterona y el embarazo

Como ya mencionamos, la progesterona se sintetiza en los ovarios que empiezan a liberar esta hormona cuando comienza la ovulación. De esta forma, favorece a que se produzca un embarazo y que, en el caso de que este ocurra, el útero esté preparado para albergar al embrión. Después, cuando se forme la placenta, esta será la que se encargue de liberar la progesterona.

Cuando se produce un embarazo, la progesterona ejerce una función de apoyo al endometrio, la mucosa que recubre la cavidad del útero y en la que el embrión se va a implantar para crecer y desarrollarse adecuadamente gracias a esta hormona, así lo expone el artículo Progesterone and Estrogen Signaling in the Endometrium: What Goes Wrong in Endometriosis?

Además, la progesterona también influye en los cambios mamarios que se producen cuando esta hormona se libera. Los pechos duelen y se hinchan porque empiezan a prepararse para la lactancia, cuando llegue el momento.

La progesterona y la menstruación

Aunque la progesterona se libera durante la ovulación, puede ocurrir que el óvulo no sea fecundado y, entonces, no haya embarazo. Los niveles de progesterona están altos. Sin embargo, a pesar de que hayan alcanzado su pico más elevado, como no se ha producido el embarazo, los niveles de esta hormona caen.

Cuando los niveles de esta hormona descienden el endometrio se desprende y es cuando se produce la menstruación. Por lo tanto, la progesterona tiene una importante función para regular el ciclo menstrual. Los niveles volverán a subir cuando se vuelva a producir la ovulación para, después, caer de nuevo en el caso de que no haya embarazo.

En ocasiones, el cuerpo puede no producir la suficiente progesterona por diferentes motivos y esto puede causar problemas para concebir. De hecho, una investigación realizada por la Clínica IVI descubrió que esto podría "reducir un 18% las posibilidades de tener un bebé".

Por lo tanto, la progesterona tiene diferentes funciones, entre las que destaca el ciclo menstrual. Además, el hecho de que regule el sistema nervioso central nos permite entender por qué cuando la progesterona está alta tenemos más apetito sexual y nos sentimos mejor, y sucede todo lo contrario cuando esta decae. Una hormona muy importante pero, para muchos, todavía desconocida.