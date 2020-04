China, cada vez más cerca de lanzar DC/EP, su propia criptomoneda

El Gobierno de China tiene cada vez más avanzado el proyecto de lanzamiento de su propia criptomoneda, la DC/EP (Digital Currency/Electronic Payment). Ejecutivos y bancos centrales han pasado de desdeñar las criptodivisas –vistas antaño como rara avis propias de ‘frikis de Internet’– a plantearse muy seriamente la creación de su propia moneda digital y parece que el chino será el primer gobierno que dé el paso.

Ha pasado ya mucho tiempo desde ese 18 de agosto de 2008 en el que se registró el dominio bitcoin.org. Nacía así, de la mano de Satoshi Nakamoto, la primera criptomoneda, que entró en funcionamiento en enero del siguiente año. Después llegarían otras: Ripple, Dash,Ethereum…

Una década después se empezó a filtrar que los bancos centrales se planteaban la creación de criptomonedas propias. Más prisa se dio Mark Zuckerberg, ya que, en junio de 2019, llegó el anuncio de Libra, la criptomoneda de Facebook.

¿Cómo será la criptomoneda china DC/EP?

Boxmining ha hecho un profuso reportaje acerca de lo que ya se conoce de DC/EP. En él se especifica que estará vinculada 1:1 a la moneda nacional china, el RenMinBi (RMB), y que el objetivo basilar es hacer crecer el alcance internacional del RMB y lograr que sea una moneda global como el dólar estadounidense.

La DC/EP, además, no intervendrá en los intercambios de criptomonedas y, en este sentido, no podrá ser objeto de especulación. Recuerdan también que, desde las autoridades chinas, se ha dicho directamente que “Facebook Libra representa una amenaza para la soberanía de China”.

Será la única criptomoneda de uso legal en China y, según Huang Qifan, presidente del Centro Internacional de Intercambio Económico de China, llevan más de cinco años trabajando en ella y, en la actualidad, ya está siendo implementada por el Banco Popular de China.

La criptodivisa del Gobierno de China servirá para pagar desde el móvil

La DC/EP se podrá usar como sistema de pago a través del teléfono –se rumorea que Huawei será la primera compañía de telefonía que la adaptará–, y será inicialmente distribuida, en periodo de pruebas, a los cuatro bancos estatales más importantes del país: ‘China Construction Bank’, ‘Agricultural Bank of China’, ‘Bank of China’ y el ‘Industrial and Commercial Bank of China’.

Posteriormente, llegará a grandes empresas como Tencent y Alibaba, para que puedan ser usadas en WeChat Pay y AliPay, respectivamente. El Gobierno chino ya ha advertido de que todos los vendedores que acepten pagos digitales deberán también permitir el uso de DC/EP.

Se apunta, por añadidura, que la pretensión es que DC/EP sea un sustitutivo completo del dinero en papel, ya que permitirá pagos a través de NFC, no se requerirá que los móviles estén en línea durante la transferencia y tampoco habrán de estar coaligados con una cuenta bancaria.

La criptomenda china, a diferencia de las otras divisas digitales, estará centralizada en el ‘Central Bank of China’, que será quien tenga la absoluta competencia para crearla o destruirla.