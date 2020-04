Así hay que arrancar el coche para que no sufra daños después de varios días de confinamiento y sin poder usarlo

Si durante estos días, en los que el estado de alarma ha limitado los movimientos de los ciudadanos y el tránsito de los vehículos particulares a motor, vas a tener el coche de uso particular parado, tienes que tener en cuenta una serie de aspectos cuando vayas a volver a arrancarlo. Así evitarás averías o un sufrimiento innecesario de la mecánica del mismo.

Un primer paso que puede ayudar a que el motor no sufra y el vehículo arranque sin mayor problema es haberlo dejado bien estacionado, con los líquidos en sus niveles correctos y con el tanque a medio llenar de combustible, para que no tengas sorpresas al encenderlo.

Los consejos a seguir para arrancar los vehículos que han estado parados durante un periodo largo de tiempo se pueden resumir en cuatro grandes puntos o verificaciones, que son las siguientes:

-Comprobar los líquidos y el combustible. El aceite de motor, el líquido de frenos y el refrigerante y el aceite de la caja de cambios deberán presentar niveles correctos. También es aconsejable fijarse en posibles fugas de combustible.

-Verificar el estado de las correas. Antes de arrancar, las correas y cadenas del motor tienen que estar revisadas, ya que poner el vehículo en marcha con alguno de estos elementos deteriorados podría provocar averías muy costosas. Además, son partes mecánicas que sufren al haber estado en parado.

-Arrancar de manera progresiva. No hay que forzar el motor, sobre todo si el arranque se hace de rogar y no es inmediato. No hay que obligar la puesta en marcha durante más de cinco segundos en cada intento, ya que el motor de arranque puede sufrir en exceso.

-Mantener el coche al ralentí. Una vez que se ha conseguido arrancar, hay que dejar el motor al ralentí, sin acelerar, durante al menos 5 minutos y hasta 10. Esto es importante para que toda la mecánica se caliente y se engrase.