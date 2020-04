Lo que debes hacer y lo que no en caso de emergencia en carretera

Extremar la seguridad en la carretera es el factor más determinante para evitar accidentes, sufrir lesiones o provocarlas al resto de usuarios de las calzadas que circulan junto a nosotros. Evitar distracciones, como el uso del teléfono móvil, y llevar a punto las revisiones de los vehículos son dos elementos que ayudan a evitar incidentes.

Por eso, es importante saber cómo actuar en caso de emergencia en la carretera y tener claro cuáles son los pasos a seguir para extremar precauciones y no correr peligro. Una emergencia en carretera que obligue a parar totalmente el vehículo puede tener un motivo mecánico o incluso puede abarcar casos en los que el conductor se encuentre mal y no pueda seguir conduciendo.

Si nos vemos envueltos en una situación de este tipo, lo primero será detener el coche o la moto antes de seguir conduciendo y aumentar las probabilidades de sufrir un choque o provocar un accidente. Según el Protocolo de Auxilio en Carretera de la DGT, es importante seguir las siguientes pautas:

-Si estamos estacionados en el carril derecho. Hay que asegurarse de que el vehículo es lo más visible posible, conectar las luces de emergencia y situarse lo más lejos posible del tráfico. Si se puede salir del vehículo, hay que hacerlo con seguridad, por el lado contrario al flujo de coches y llevando el chaleco reflectante. Es conveniente colocar los triángulos reflectantes y si no hay peligro, permanecer dentro del vehículo con los sistemas de retención abrochados.

-Si hemos parado en el carril central de la calzada y no podemos mover el coche. Bajo ningún caso hay que salir del vehículo, pero hay que ser visibles conectando las luces de emergencia. Hay que comunicar la posición a la asistencia en carretera para que den prioridad a nuestra asistencia y esperar dentro del coche con los sistemas de retención abrochados.

-Si estamos en el carril izquierdo. Después de conectar las luces de emergencia, hay que salir del vehículo si puede hacerse con seguridad y llevando el chaleco reflectante. Tras colocar los triángulos reglamentarios, se recomienda colocarse detrás de las barreras de seguridad. Si no se puede abandonar el vehículo, hay que permanecer dentro con el cinturón abrochado.

-¿Qué no hacer? Si hemos parado por un reventón en una rueda, nunca hay que ponerse a cambiarla invadiendo la calzada. Si no se puede sustituir, habrá que esperar a la asistencia. Nunca hay que dejar las luces desconectadas y es muy importante poner los triángulos de manera correcta. Así mismo, no se puede esperar a la emergencia fuera del coche en la calzada o sentados en la barrera de seguridad, hay que colocarse siempre detrás de esta, fuera del flujo del tráfico.