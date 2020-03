Nuevo bulo a la vista: el email de la DGT sobre aquella multa que nunca pagaste

No hay mala situación de la que no se pueda sacar beneficio o, al menos, no para los hackers y estafadores varios que, gracias a Internet, han encontrado un gran nicho de mercado que explotar para aumentar sus ganancias. Son ya conocidas las historias sobre emails de phishing que suplantan la identidad de ciertas entidades y acaban robando los datos de los usuarios que pican en sus cebos.

Esta vez le ha tocado a la Dirección General de Tráfico ser la suplantada. Según se ha denunciado desde la propia entidad y desde la Oficina de Seguridad del Internauta, hace poco menos de una semana que se detectó un nuevo bulo que surcaba la red. Al parecer, la DGT estaba enviando emails reclamando a los usuarios que pagaran una multa que constaba a su nombre.

Nada más lejos de la realidad. Estos emails, obviamente, no están siendo enviados por la Dirección General de Tráfico y no existe ninguna sanción no pagada por la que haya que rendir cuentas. Aun así, están utilizando una dirección de correo electrónico que puede dar lugar a dudas: admin@dgt.gob.es.

Si recibes un email con esta notificación sobre pago de sanciones, elimínalo directamente sin pinchar en ningún link. Es #falso#fake#phishing#bulo#fraude. No compartas ni difundas nada antes de contrastar y confía solo en fuentes oficiales. ¡Gracias! 👍 pic.twitter.com/0NthgNVxVD — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 17, 2020

Paga tu multa

Bajo esta dirección email engañosa, a la víctima le llega un correo electrónico con el asunto ‘Paga tu multa’. Al abrir el email, se ofrece una pequeña información sobre el hecho en sí y se invita a clicar en un enlace para obtener más información.

Si no haces clic, no hay ningún problema y tu ordenador y tus datos están a salvo. Pero si pulsas, lo que iniciarás será la descarga de un fichero malicioso que infectará tu dispositivo y obtendrá tu información personal y confidencial.

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta aconsejan que, en caso de haber abierto el fichero, se puede contactar con su equipo de Soporte para eliminar el malware utilizado y arreglar las probables incidencias o los daños que haya sufrido el terminal.