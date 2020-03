Cómo comprar un coche de segunda mano y salir victorioso del intento

Hay veces, por mucho que suene a tópico, que lo barato sale caro. Y es que en lo que se refiere a ahorrar, las gangas parecen oportunidades de oro que meses después pueden traer consigo verdaderos quebraderos de cabeza. Es el caso de los coches de segunda mano.

La compra de un vehículo usado es tentadora, ya que los precios son mucho más bajos, hay verdaderas joyas muy bien cuidadas a la venta y, además, este tipo de transacciones permiten una inmediatez y disponibilidad de los automóviles que no es comparable con la adquisición de un coche nuevo.

Pero, igualmente, estos coches pueden tener graves averías ocultas o un pasado que roce la legalidad en nuestro país. Por eso, es mejor asegurarse y revisar todo las veces necesarias antes de firmar ningún contrato de compraventa.

Hay que solicitar toda la documentación del coche para asegurarse de que todo sea legal. Flickr

Los cinco pasos para una buena compra:

1. ¿Particular o concesionario?

Ninguno de los dos es mejor que el otro, pero es importante conocer las condiciones de la transacción. Con un particular, es más fácil regatear en los precios pero si surge algún fallo técnico el comprador deberá demostrar que el coche ya lo tenía antes de adquirirlo. La garantía dura seis meses.

En el caso de un concesionario o establecimiento, los precios son cerradospero su garantía es más amplia, de mínimo un año. En caso de tener problemas con el coche se podrá reclamar hasta 3 años después de la compra.

2. Confirma el cambio de titularidad

Al firmar el contrato de compraventa (si no te proponen firmarlo, preocúpate o desentiéndete de la transacción), asegúrate de que el cambio de titularidad también se ha hecho correctamente y que todos los papeles están en regla.

3. Negocia un precio justo

Revisa bien la mecánica del coche, infórmate de los precios del vehículo que has encontrado, consúltalo con gente entendida de motor… Pero, sobre todo, asegúrate de que no te están cobrando de más. Es probable que en este punto, comprar a un particular sea la opción más barata.

4.Libro de mantenimiento

Cuando vayas a ver el coche, exige ver el libro de mantenimiento y comprueba que todo está en regla. También podrás contrastar si los kilómetros que muestra el cuentakilómetros son reales y revisar que, dentro de lo cabe, está en buen estado.

No te olvides de solicitar el permiso de circulación para ver si el vendedor realmente es el propietario, la tarjeta de la inspección técnica y el resto de la documentación importante para verificar que la compraventa es legal y que está todo en orden.

5.Qué tienes que mirar antes de comprar (con un profesional)

Por último, es importante que revises toda la mecánica del coche, mejor si puedes hacerlo acompañado de un profesional imparcial si tú no entiendes de motores y bujías. Desde el estado que presenta por fuera hasta las ruedas, el volante e incluso si hace bien contacto o si cierra y abre sin dificultad.