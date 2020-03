Contagiados por coronavirus: ¿Cuánto tardan en presentarse los síntomas?

Los nuevos casos de coronavirus que se están dando en España, donde en la mañana de este miércoles ya se suman más de 2.000 contagios y 47 muertes,hacen aumentar las medidas de prevención en el país, sobretodo, en aquellas comunidades más afectadas.

Para identificar nuevos casos, las personas que presenten síntomas deberán comunicarlo a través de las vías recomendadas por el Gobierno. Estos síntomas son, según la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad: fiebre, tos seca, sensación de falta de aire, congestión nasal, dolor de garganta y, a veces, diarrea.

Sin embargo, aunque los síntomas están bien definidos, una persona puede estar ya contagiada por el coronavirus y no presentar, en principio, ninguno de ellos. Eso hace más difícil la contención del virus.

¿Cuánto tardan en presentarse los síntomas?



Así, ante la falta de información sobre la aparición de los síntomas en una persona contagiada por coronavirus, se ha realizado un estudio que ha sido publicado en Annals of Internal Medicine. En él, 181 personas identificadas y con indicios de síntomas sirvieron para concluir datos sobre esta enfermedad.

En primer lugar, los investigadores dedujeron que el periodo de incubación medio por coronavirus es de 5,1 días. Aunque este sea el dato promedio, hay casos en los que se extiende el periodo de incubación hasta los 14 días. De este modo, estimaron también que el 97,5% de los casos estudiados, desarrollan los síntomas por coronavirus dentro de los primeros 11 días y medio.

En este supuesto, un periodo de observación de 14 días para posibles infectados es suficiente, aunque los datos del estudio indican que 101 de cada 10.000 casos desarrollarán síntomas después de estos 14 días de monitoreo.

¿Qué dice la OMS sobre estos síntomas?



La Organización Mundial de la Salud recuerda, a su vez, que hay personas que están contagiadas pero que no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran enfermos. Sin embargo, explica que la posibilidad de que alguien contraiga la enfermedad de alguien que no presente ningún síntoma es baja.

Además, apunta a que muchas personas solo presentarán síntomas leves, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad. Así, si alguien solamente presenta una leve tos puede ser que, finalmente, tenga coronavirus y no lo sepa y, entonces, es posible que haya contagiado a otra u otras personas.