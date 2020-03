Windows 10 empieza a lucir los nuevos diseños de sus iconos

Si al estar frente a la pantalla del ordenador has notado algo diferente pero no sabes muy bien qué, eso no se debe a una mala apreciación. Algunos iconos de Windows 10, como los alusivos al correo y al calendario, se han actualizado y lucen un diseño más moderno sin perder su carácter reconocible.

El hecho se enmarca en los cambios de apariencia en los que ha trabajado Microsoft, estrategia que se hará visible en mayor medida a lo largo de los próximos meses, conforme lleguen a más aplicaciones y herramientas.

En 2018 Microsoft adaptó a los nuevos tiempos la imagen de Office, medida que continuó con el anuncio el pasado diciembre de que el rediseño afectará en total a más de un centenar de símbolos (incluido el del viejo Paint).

Los casos del correo y el calendario son los primeros cambios percibidos en este sentido (al margen del detectado de manera indirecta al probar el redefinido navegador Edge, que cuenta con un logo remozado). Su modernización se ha implementado en las distintas versiones del sistema operativo, de modo que el usuario medio ha podido comprobarlo.

Atentos al resultado de las actualizaciones

Algunos de los nuevos iconos (Microsoft Design)

Queda claro que la generalización de su llegada será lenta y gradual, aunque siempre se puede estar atento a las actualizaciones de las apps en Microsoft Store, así como hacer un barrido y curiosear si hay novedades tras la puesta a punto en el marco de Windows Update.

A priori estos iconos figurarán en Windows 10x, variante operativa creada para dispositivos de doble pantalla. Esta renovación parece un tema menor, pero entraña una considerable complejidad. “Nos enfrentamos a dos retos creativos. Necesitábamos reflejar innovación y cambio mientras manteníamos la familiaridad. También tuvimos que desarrollar un sistema de diseño flexible y abierto para abarcar una variedad de contextos sin dejar de ser fieles a Microsoft”, explicó Jon Friedman, vicepresidente de Diseño e Investigación, en un artículo en Medium.

“Al actualizar el lenguaje del sistema no nos alejamos de la iconografía establecida”, expuso asimismo en otro texto divulgativo subido a dicha plataforma Christina Koehn, jefa de diseño.