¿Toca cambiar el deportivo por el coche familiar? Estos son los mejores vehículos para familias de tres miembros

Toca cambiar el deportivo por el coche familiar. Conforme cambian y crecen las familias, también los hacen las necesidades que tiene que cubrir el vehículo a disposición para los traslados familiares. Que sean prácticos, espaciosos, cómodos y seguros son algunas de las características que se les exigen a los coches nuevos cuando se está esperando el primer niño.

Pero no hace falta volverse locos. Si sois una familia de tres, no necesitáis un gran monovolumen de siete plazas, ni un SUV enorme que gaste más combustible que el presupuesto que tenéis para pañales. Lo mejor es siempre elegir lo que se ajuste a vuestra nueva situación y no dejarse llevar por las exageraciones que os harán pagar de más. Así que, ¿qué tipo de coche se adapta mejor a una familia de tres?

Los monovolúmenes

Son uno de los coches familiares por excelencia. Grandes y espaciosos, muchas veces pensados para la comodidad logística con portones laterales que se mantienen abiertos y un maletero más que suficiente. Escoged mejor el segmento más pequeño de este tipo de coche con tres plazas traseras individuales, por si los niños aumentan. Dentro del estilo monovolumen pequeño se pueden encontrar el Ford S-Max, el BMW Serie 2 Grand Tourer y el Volkswagen Touran por 26.063, 30.700 y 30.010 euros, respectivamente.

Los SUV

También espaciosos pero poco prácticos a veces. Además, su mayor altura y falta de aerodinámica te obligarán a gastar más combustible, aunque es cierto que te permitirán realizar excursiones familiares por cualquier tipo de terreno. Escoge un SUV compacto y presta atención al espacio que te ofrece el maletero, que muchas veces se indica a lo alto de vez de en superficie. Los mejores modelos a tener en cuenta son, entre otros, el Honda HR-V (22.300 euros), el Nissan Qashqai (18.500 euros) y el BMW Serie 1 (33.400 euros).

Las berlinas

Este tipo de coches tienen el maletero y las plazas traseras amplias, por lo que son una buena opción para viajar con un niño. De todas formas, hay que prestar atención al acceso a los asientos de atrás para que no sea demasiado engorroso meter a los más pequeños. Algunos modelos a considerar son el Hyundai i40 por 19.995 euros, el Ford Mondeo por 24.030 euros y el Mercedes Benz Clase C por 45.665 euros (con ofertas a la financiación)

Los compactos

Si solo vais a tener un bebé, los compactos más urbanos estarán a la altura de vuestras necesidades. No hace falta apostar por coches excesivamente grandes, este modelo se ha renovado con opciones de carrocería familiar y además dan las prestaciones de un vehículo de talla más pequeña, como las del segmento C. Buenos vehículos de este estilo adaptables a una familia de tres son el Seat León, el Toyota Auris y el Renault Megane. Los precios van desde 23.340, 21.350 en su versión híbrida hasta 15.548 euros, respectivamente.