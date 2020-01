Seis destinos que un viajero vegano o vegetariano debería probar

En España, como en la gran mayoría de países desarrollados, cada vez hay más vegetarianos, veganos o flexitarianos. Según el informe internacional de Ipsos Global Advisor, ya son el 20%. Hablamos de casi cuatro millones de españoles.

Otros datos, los del Ministerio de Agricultura para 2018, aseguran que el consumo de carne en España lleva seis años cayendo y el de pescado, nueve. Lo dicho, cada vez más producto vegetal y menos animal.

¿Y a dónde viajan nuestros vegetarianos y veganos? A buen seguro que las prioridades alimenticias también tiene su importancia a la hora de elegir destino. Si es tu caso, aquí tienes seis lugares que, según la selección de Skyscanner, cualquier viajero vegano o vegetariano debería probar.

Berlín (Alemania)

La capital de Alemania es uno de los mejores destinos europeos para viajeros veganos y vegetarianos. Con más de 400 establecimientos vegetarianos, la revista Saveur la nombró en 2015 la capital vegana de Europa. En casi cualquier local hay opciones vegetarianas, como en los omnipresentes locales turcos, en los que no suele faltar el kebab de falafel.

Israel es el país con el mayor porcentaje de veganos per cápita

Si viajamos en agosto, hay que pasar por el Veganes Sommerfest Festival. El próximo será del 28 al 30 de agosto de 2020. Talleres, conciertos, charlas, exposiciones y más de 130 puestos de comida vegana instalados en Alexanderplatz.

Tel Aviv (Israel)

Se ganó el título de capital vegana del mundo por el diario Independent. Israel es el país con el mayor porcentaje de veganos per cápita y en su gastronomía no es difícil encontrar platos sin productos de origen animal. En casi cualquier restaurante vas a poder disfrutar de hummus, falafel,babaganoush o sabich.

Mysore (India)

India es siempre un destino fácil para los viajeros vegetarianos y veganos. Aunque muchos de sus platos llevan yogur o el popular ghee (una especie de mantequilla clarificada), es relativamente sencillo dar con opciones veganas casi en cualquier localidad del país. Skyscanner destaca Mysore, en el estado de Karnataka, conocida por ser la cuna del yoga Ashtanga.

Además de contar con una gran población vegetariana que demanda platos de este tipo, cada vez son más los extranjeros que pasan una temporada en ella, haciendo que el número de restaurantes haya crecido mucho en los últimos años. La mayoría se ubican en el barrio de Gokulam, donde también está el grueso de las escuelas de yoga.

Chiang Mai, al norte de Tailandia, tiene casi 100 restaurantes veganos

Chiang Mai (Tailandia)

Con casi 100 restaurantes veganos, Chiang Mai es un destino ideal para quienes no comen productos de origen animal. La ciudad más grande del norte de Tailandia es el hogar de muchos nómadas digitales que han decidido establecerse durante una larga temporada. Abundan los restaurantes jay, que son locales para budistas veganos. En ellos podremos probar casi cualquier plato de la gastronomía tailandesa en su versión vegana y a precio local.

Kuala Lumpur (Malasia)

Malasia cuenta con una enorme población de origen chino e indio que, por creencias religiosas o culturales, no incluyen carne o pescado en su dieta. Por ello, al igual que en Tailandia, no resulta demasiado complicado encontrar restaurantes ideales para viajeros veganos o vegetarianos, muchos de ellos en Chinatown o Little India.

Canggu (Bali, Indonesia)

Bali es un verdadero paraíso para viajeros veganos y vegetarianos, pero Skyscanner destaca Canggu. Este pueblo costero hace tiempo que dejó de ser un rincón tranquilo de pescadores para convertirse en uno de los lugares de moda al suroeste de la isla. Aunque, gracias a las olas de las playas Batu Bolong, Echo Beach y Pererenan, los primeros extranjeros en llegar fueron los surfistas. Hay muchos restaurantes de comida vegana y vegetariana, pero basta con lo local: en casi cualquier warung (restaurantes típicos de indonesia) podemos pedir un nasi goreng (arroz frito con verduras) o un gado-gado (verduras hervidas con salsa de cacahuete) por apenas un euro. Los veganos, eso sí, tendrán que pedir que les quiten el huevo.