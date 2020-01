No herir a la pareja, terminar rápido, evitar una ruptura... ¿por qué algunas personas fingen los orgasmos?

Fingir los orgasmos es una actitud que toman tanto hombres como mujeres por diferentes motivos. Pero, poco se habla sobre las consecuencias que tiene hacer esto de una forma habitual. La relación de pareja puede dañarse, ya que no se obtiene disfrute con el sexo y se engaña a la otra persona. Por eso, es conveniente saber por qué se fingen los orgasmos para reflexionar sobre el interés de seguir manteniendo esta conducta.

El estudio Men's and women's reports of pretending orgasm ha indagado sobre las diferentes causas que pueden llevar a una persona a fingir los orgasmos. No obstante, también hay otra investigación que ha arrojado una visión diferente y novedosa sobre este tema Do Women Pretend Orgasm to Retain a Mate? y que merece la pena mencionar.

No herir los sentimientos de la pareja

Una de las razones por las que las personas suelen fingir los orgasmos es para no herir los sentimientos de la pareja. Puede que no estén teniendo un buen día o su mente esté en otra parte y, por ello, el orgasmo no llega. Sin embargo, deciden fingirlo de todas formas.

Decidir fingir el orgasmo con este fin deja claro la importancia que se le da a este. De alguna forma, parece que si no se llega a este clímax la relación sexual ha sido todo un fracaso, una idea que es conveniente desechar. El acto sexual puede y debe disfrutarse de principio a fin, y en ningún momento ese disfrute estará condicionado por la llegada o no del orgasmo.

Evitar que se rompa la relación

El artículo Do Women Pretend Orgasm to Retain a Mate? habla exactamente de esta otra razón por la que se suelen fingir los orgasmos. En el momento en el que no se disfruta en las relaciones sexuales con la otra persona, fingir orgasmos evita que la relación se rompa y que la pareja le sea infiel.

Sin embargo, fingir no soluciona el problema que tan solo aumenta la insatisfacción propia, la inseguridad y convierte al sexo en un acto del que nunca se disfruta. Acudir a un sexólogo puede ayudar en estos casos, aunque también puede hacerlo comunicarse con la pareja y expresar los propios deseos.

Terminar rápido el acto sexual

No siempre se tienen ganas de mantener relaciones sexuales. Algunas personas pueden estar cansadas de estar todo el día trabajando o tienen muchas preocupaciones en su cabeza. Por eso, en el momento de tener relaciones es posible que finjan el orgasmo para que el acto sexual termine rápido.

En este punto volvemos a lo mismo que hablábamos en el primero. Suele asociarse el orgasmo como el broche final de la relación sexual. Sin embargo, fingir solo causará insatisfacción, además de que se le estará haciendo creer a la otra persona que se ha llegado al clímax cuando no es así.

La consecuencia de fingir los orgasmos es que la pareja puede crear que a la otra persona le gusta algo que, en realidad, no es así. Por eso, evitar hacer esto y comunicar los deseos será mucho mejor para la relación de pareja. Pues fingir orgasmos nunca debería convertirse en algo recurrente y, menos aún, normal cada vez que se mantienen relaciones sexuales.