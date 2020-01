Una 'app' para salvar comida permite a los restaurantes lograr desperdicio cero

España es el séptimo país de la Unión Europea que más alimentos tira a la basura cada año, con en torno a los 8 millones de toneladas. Hace falta conciencia y más. Ayuda a ello, por ejemplo, una aplicación que permite llegar a restaurantes y tiendas alimentarias al desperdicio cero. Se llama Too Good To Go y ya ha convencido a un millón de usuarios en España.

Esta aplicación, creada en Dinamarca en 2016 y que ya opera en 14 países europeos y cuenta con 18 millones de usuarios y 30.000 establecimientos adheridos, el próximo año planea salir de la Unión Europea y trabajar en otras regiones del mundo.

Los establecimientos ligados en España a esta iniciativa llegan a los 2.500, que han vendido en 2019 cerca de 600.000 “packs sorpresa”, nombre que reciben las entregas: los usuarios no saben exactamente qué alimentos incluirá el establecimiento.

“Estás pagando una cantidad muy baja de un sitio que está bien, y ese factor de ir allí y no saber los productos hace que sea una experiencia muy divertida y, al final, única”, explica el director de Too Good To Go en España, Oriol Reull, como una de las razones del éxito de la aplicación.

De los más grandes a los más pequeños

Otro factor de su popularidad, argumenta, es que siguen la fórmula “win-win-win” (ganar-ganar-ganar), ya que se benefician los usuarios, los establecimientos y, finalmente, el planeta: reducir el desperdicio alimentario puede conducir a la rebaja de las emisiones de dióxido de carbono, uno de los factores causantes de la crisis climática.

De acuerdo a sus datos, la aplicación ha tenido más éxito en el norte del país, además de en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao o Sevilla. Sin embargo, consideran que España no cuenta con la legislación suficiente para regular el desperdicio de comida. En países como Francia e Italia ya existe una regulación más exigente, lo que ha fomentado que más empresas colaboren con ellos.

“Cualquier establecimiento tiene cabida. Tenemos tanto la pequeña frutería como la gran superficie. Aunque tienden a ser pequeñas tiendas individuales, como las de comida preparada, panaderías…” y “hay muchísima variedad” de grandes superficies, detalla Reull.

Para este 2020, apuestan por expandirse a todas las capitales de provincia del país -hasta ahora trabajan en 20 ciudades- y alcanzar localidades más pequeñas. “Como no tienes factor logístico, en el pueblo más pequeño de España puede haber Too Good To Go”, apunta Reull, quien precisa que son los propios usuarios quienes se acercarse hasta los locales a recoger el pedido y no al revés.

Además, esperan anunciar en los próximos meses acuerdos con nuevas líneas de alimentos y distribución, que se suman a las marcas ya comprometidas con ellos desde que se implantaron en el mercado español en septiembre de 2018, como Carrefour, Alcampo u Hoteles Meliá.