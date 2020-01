Los rumores se confirman: la próxima consola de Sony será PlayStation 5 y ya tenemos su logo oficial. Según informa el medio internacional The Verge, la megacorporación ha dado a conocer la imagen en el CES -Consumer Electronics Show-, la mayor feria de tecnología a nivel mundial que en su edición 2020 está teniendo lugar en Las Vegas.

El logo para PS5 sigue los pasos de los logotipos de PlayStation 3 y PlayStation 4, y realmente solo cambia el número -la tipografía es la misma-.

Además de revelar el logotipo de su PS5, Sony ha anunciado en su conferencia que ha vendido más de 5 millones de sus cascos de realidad virtual -PlayStation VR- desde el lanzamiento del dispositivo en octubre de 2016.

Asimismo, el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha desvelado las cifras de venta de PlayStation 4: afirman haber vendido 104 millones de unidades de PS4, lo que la convierte en la segunda consola de juegos más vendida en la historia detrás de la PS2 -alcanzó los 158 millones de unidades vendidas-.

Otras cifras presentadas: más de 1.150 millones de juegos vendidos, 103 millones de usuarios activos al mes y 38,8 millones de suscriptores de PS Plus. También, Ryan aseguraba que en 2020 llegarían algunos videojuegos muy esperados como ‘Final Fantasy 7 Remake’, ‘Marvel’s Iron Man Vr’ o ‘The Last of Us Part II’.

Datos presentados sobre PS4. Twitter

Lo que sabemos sobre PS5

Muchos esperaban que la compañía japonesa mostrara en este evento su nueva consola, ya que Microsoft, la competencia directa, mostró su nueva Xbox Series X a fines de 2019 durante la última edición de 'The Game Awards'. Pero parece ser que tendremos que esperar un poco más para conocer la esperada PS5, que según los rumores llegará a finales de 2020, coincidiendo con el aniversario de la consola.

No obstante, algunas características ya se han ido dando a conocer en diferentes entrevistas. Lo que sabemos hasta ahora sobre la PlayStation 5 es que admitirá gráficos 8K, tendrá Sonido 3D y tecnología ray-tracing, contará con un procesador AMD Ryzen de tercera generación con ocho núcleos y una placa gráfica de la familia AMD Navi. Además tendrá almacenamiento SSD de alta velocidad para reducir al máximo los tiempos de carga y compatibilidad con PS4.

También conocemos algunos detalles sobre el controlador de PS5, que se espera se llame DualShock 5 y que cambiará la tecnología de rumble actual por tecnología de retroalimentación háptica y presentará "gatillos adaptativos" que pueden ajustar la resistencia que hay cuando se presionan.

Al igual que hizo Microsoft hace algunas semanas, Sony evitó hablar de precios de venta, al menos por ahora.