Apps para triunfar en Navidad con divertidas felicitaciones

¡Por fin ha llegado la Nochebuena! Como ya es habitual en los últimos años, tu smartphone no para de sonar con notificaciones de WhatsApp: te están llenando los gigas de memoria del teléfono con vídeos de elfos con caras conocidas, gifs de Santa y memes de gatos y más gatos saboteando la Navidad.

Desde que se puso de moda, las aplicaciones para crear tus vídeos navideños personalizados han salido como setas en otoño. Si no quieres quedarte atrás apúntate estas que te proponemos y ponte manos a la obra para convertirte en la mejor versión de Papá Noel.

¡Y ojo! Recuerda que, en todas ellas, te pedirán tener acceso a tus fotos y a tu cámara como mínimo, así que si eres de los que no se fía de las brechas de privacidad tendrás que encontrar otra manera de felicitar las Fiestas. Y, al ser apps gratuitas, prepárate también para una buena taza calentita de publicidad.

Christmas Dance

Con opción para poner dos fotos, esta aplicación es ideal para parejas: puedes hacer que tú y tu novio o novia felicitéis la Navidad disfrazados de Papá Noel y su elfo. Cuenta con 9 fondos distintos y el resultado es un baile de entre 25 y 30 segundos muy animado que incluye un ‘dabdance’, un divertido y muy saleroso muñeco de nieve o la canción de ‘Rodolfo el Reno’ dependiendo del caso.

Christmas Dance app. Google Play

Xmas dance

Parecido al anterior, pero en este caso te deja elegir un poco más: saldrán dos personas en el vídeo pero puedes decidir si son chica o chico y si los quieres vestidos de Papá Noel o de elfo. El vídeo dura unos 25 segundos y hay 5 fondos entre los que elegir, dependiendo del seleccionado el resultado será más o menos clásico. En uno acompaña a los protagonistas un muñeco de nieve y en otro suena de fondo el mítico ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey.

Xmas dance app. Google Play

Sing Yourself

Si lo tuyo son los villancicos, esta es tu app. Permite incluir fotos de hasta 5 ‘carol singers’ vestidos de rojo y verde y acompañados de Papá y Mamá Noel, ¡perfecto para familias numerosas! Eso sí: recuerda ajustar bien las imágenes porque, como los personajes cantan, se mueven las bocas. Con 6 opciones de fondos, tendrás un vídeo de unos 40 segundos muy entrañable y navideño.

Sing Yourself app. Google Play

Villancicos Populares

Es muy similar a la anterior pero en versión española. Puedes elegir hasta 5 personas para salir en tu villancico y entre ‘Los peces en el río’, ‘Dulce Navidad’, ‘Arre borriquito’, ‘Mi burrito sabanero’, ‘Noche de paz’ y ‘Campana sobre campana’. Saldréis vestidos de pastorcillos en compañía de un burrito, un ángel y Papá Noel en un vídeo con clásicos de toda la vida de unos 40 segundos.

Villancicos populares app Google Play

Elf Dancing 3D

Si quieres salirte de los clásicos y un resultado más ‘macarra’ y a tu medida, has encontrado lo que buscabas. Esta aplicación te ofrece para elegir entre 6 personajes: un Santa Claus con calzoncillos de corazones encima del traje, un muñeco de nieve con sombrero de copa, Rudolf, un par de elfos y Mamá Noel con gabardina y bailando el ‘gangnam style’. Después selecciona uno de los 10 fondos que te ofrece -o haz una foto al fondo que tú quieras- y da acceso al micro y la cámara en tu móvil para grabar tu felicitación personalizada.