¿En qué partes del cuerpo puede ser peligroso hacerse tatuajes

Los tatuajes son, para algunas personas, algo meramente estético, pero para otras tienen un significado especial. Las razones por las que alguien se tatúa pueden ser diversas, sin embargo, a pesar de que en la actualidad existe una mayor regulación que hace que los tatuajes sean seguros, hay ciertas zonas que pueden suponer un riesgo para la salud.

Como indica la Academia de Dermatología y Venereología (AEDV), "aproximadamente un 10% de la población tiene al menos uno". Por esto, es imprescindible concienciar sobre el buen uso de los tatuajes y saber cuáles son las zonas del cuerpo en las que nunca se tendrían que hacer.

Globos oculares

Los tatuajes en los globos oculares tienen varios adeptos que lucen ojos completamente negros o de otros colores como rojo o azul. Según la Academia Americana de Oftalmología, "Los tatuajes del globo ocular tienen graves riesgos que no han sido estudiados médica ni científicamente". No obstante, algunos de los peligros de tatuarse esta zona son:

Disminución de la visión o ceguera.

Infección en los ojos.

Pérdida del ojo.

Mayor sensibilidad a la luz.

Sensación de que hay un cuerpo extraño en el ojo.

Un caso real del que informó la Universidad de Alberta en Canadá, demuestra los riesgos de esta práctica. Un hombre de 24 años "experimentó una súbita y dolorosa pérdida de visión mientras el artista le inyectaba tinta en el primer ojo". Al final, este le tuvo que ser extirpado.

Lunares

Existen personas que deciden hacerse un tatuaje estratégico para tapar algún lunar que no les gusta o les resulta antiestético. Pero, esto no es una buena idea, ya que impedirá ver cualquier cambio que se produzca en el lunar.

Como bien expone la AEDV, "es aconsejable evitar tatuar sobre lunares, ya que si el lunar resulta un tumor, es difícil diagnosticarlo". Recordemos que el cáncer de piel por melanoma es uno de los más frecuentes y, cada año, su incidencia aumenta. Por esto, es imprescindible no camuflar los lunares bajo tatuajes.

Zona lumbar

Los tatuajes en la zona lumbar pueden tener ciertas consecuencias en el caso de que se necesite realizar una anestesia con epidural. El doctor Donís Muñoz Borrás asegura que durante la punción epidural pueden "introducirse restos de tinta en el sistema nervioso central generando con ello problemas de distinto índole".

Sin embargo, este doctor explica que si se realiza una pequeña incisión en la zona de la piel por donde debe pasar la aguja, este riesgo estaría solventado. Por eso, es importante tener esto en cuenta en los casos en los que haya un tatuaje en esta parte del cuerpo.

Dientes

Tatuarse un dibujo o símbolo sobre los dientes, también, puede ser peligroso para nuestra salud dental. Pero, al igual que en la zona lumbar, si se toman una serie de precauciones no tendría por qué suponer riesgo alguno.

Según el doctor José Miguel Errazquin, el tatuaje en esta parte de la boca "no se debe realizar sobre piezas dentales sanas". Es decir, siempre hay que hacerlo sobre una corona. No obstante, esto requiere de un procedimiento en el que se lima el diente sano. Por lo tanto, si no se necesitan fundas ni coronas, es mejor prescindir de un tatuaje en esta zona.

Aunque los tatuajes son seguros, su presencia en determinadas partes del cuerpo puede poner en grave riesgo nuestra salud. Asimismo, hay que hacerlos en lugares donde se cumplan unas normas de higiene que eviten infecciones, alergias o cicatrices. Por último, como indica la AEDV, deben evitarse los pigmentos rojos o naranjas, ya que suelen generar reacciones de rechazo en la piel.