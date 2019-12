¿Imaginas un coche con ducha y cama propia? Con Citroën es posible

Citroën es una de las marcas de referencia en el mercado de los camping-car en Europa, donde ha logrado una cuota de mercado superior al 11,7% y un aumento del 29% en sus matriculaciones. Tras el éxito de la versión camper del Citroën SpaceTourer, la marca extiende la polivalencia y la libertad que ofrecen estos vehículos a un nuevo segmento con el Citroën Berlingo by Tinkervan, realizado en estrecha colaboración con el especialista en camperización líder en España.

Diseñado con todo detalle para disfrutar de un fin de semana o un puente totalmente "inspired by you", el Citroën Berlingo by Tinkervan cuenta con un equipamiento y unas prestaciones que garantizan el máximo nivel de confort. Puede disponer de: colchón de viscolástica, calefacción auxiliar con programador y kit de altura, mesa plegable, nevera de 31 litros, ducha de 10 litros, toldo…

La modularidad que caracteriza desde siempre al Citroën Berlingo llega a un nuevo nivel en esta versión. En apenas unos minutos, un turismo de 5 plazas puede transformarse en un camper totalmente preparado para 3 días de aventura en plena naturaleza. En su configuración más aventurera, el habitáculo puede convertirse tanto en un dormitorio sobre el maletero y la fila trasera como en un salón-comedor, gracias a la mesa plegable.

Gracias a su batería auxiliar de AGM con inversor de 12 V a 230 V, que se recarga automáticamente con el funcionamiento del vehículo, el Citroën Berlingo by Tinkervan cuenta con autonomía total en electricidad y calefacción. Basado en las versiones XL Shine con Pack XTR del Berlingo, este camper compacto dispone de todos los equipamientos propios de este acabado a los que hay que añadir elementos como dos flexos LED y una luz LED de doble intensidad, que permite jugar con la luminosidad del habitáculo. Dispone de tomas de 12 v y USB repartidas por todo el interior. El confort térmico durante los 365 días del año está asegurado con una calefacción estacionaria Webasto.