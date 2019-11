Este mensaje se autodestruirá en... una hora, un día, una semana, un mes o un año. Esta es la nueva función que WhatsApp ofrecerá a los usuarios, que podrán programar la autodestrucción de todo lo que digan dentro de los grupos de la app.

La web WaBetaInfo nos ha confirmado esta funcionalidad con imágenes: se llama ‘Delete Messages’ y está en la beta 2.19.348 para Android.

La manera de usarlos es sencilla: seleccionamos un mensaje y decidimos cuándo queremos que se autodestruya (en una hora, un día, una semana, un mes o un año). Así de fácil. Y te puedes olvidar de borrar lo escrito, ya que será WhatsApp el que lo haga.

Esta autodestrucción programada de mensajes, si bien ha sido muy reclamada y esperada por los usuarios, presenta algunas limitaciones -al menos basándonos en la beta que se ha filtrado-, y es que solo puede usarse dentro de los grupos, no en chats individuales, y siempre y cuando el administrador del grupo haya activado esta opción previamente.

Todavía no sabemos fecha de publicación para esta función, pero quien quiera -con sistema operativo Android- puede apuntarse a la beta de prueba de la app a través de la Google Play Store. No hay requisitos para participar, aunque debes tener en cuenta que esta versión de WhatsApp no es una versión estable, así que puede presentar errores.

No se ha confirmado si se estrenarán en la próxima versión de WhatsApp, pero el hecho de que la aplicación los haya adaptado al modo oscuro -que también mantiene en desarrollo- podría indicar que los futuros mensajes que se autodestruyen estarían bastante cerca de ver la luz.

Siempre queda ‘el cadáver’ (la huella del borrado queda patente con “Este mensaje fue eliminado”), pero la opción que permite borrar lo dicho es una de las más populares y queridas en WhatsApp.