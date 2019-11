Whatsapp trae dos mejoras para evitar que te lo roben y bloquear usuarios

La aplicación de mensajería Whatsapp se encuentra trabajando en dos novedades que no tardarán en llegar a sus millones de usuarios.

La primera de ellas consiste en una nueva función que avisará al usuario cuando el servicio detecte un intento de registrar su número en otro dispositivo.

Cuando un usuario activa una cuenta en el servicio, que está vinculado a su número de teléfono, Whatsapp solicita siempre un código de verificación, que llega como un mensaje de texto al número introducido.

No obstante, se han detectado casos en los que un tercero intenta crear una cuenta en WhatsApp con un número que no es el suyo. En este caso, el usuario no recibe un aviso de este intento, y si ha sido víctima de un hackeo de la tarjeta SIM puede que ni siquiera reciba el código de verificación que le haría sospechar.

En este sentido, la web especializada WaBetaInfo ha encontrado en la última versión beta de la app para iOS una función que notifica al usuario un intento de crear una cuenta con su teléfono. En concreto, le comunicará que se ha recibido una solicitud de código de registro, y le indicará que, si no ha sido él quien lo ha pedido, no lo comparta con nadie.

Esta función se relaciona también con la posibilidad de tener activa la misma cuenta en distintos dispositivos, en la que también trabaja la compañía, según WaBetaInfo. Ayudaría a clarificar si ese intento es del propio usuario o un intento de suplantación de identidad.

Mejoras al bloquear usuarios

La segunda novedad tiene que ver con una nueva función que notificará en el chat si se ha bloqueado al otro interlocutor.

Según ha localizado WaBetaInfo en la versión beta para Android, se mostrará un mensaje que solo podrá ver el usuario —no la persona bloqueada— que indicará que ese contacto ha sido bloqueado, y ofrecerá 'pulsar' para desbloquear, si así se quiere.

Asimismo, en el listado de contactos bloqueados, realizará una distinción entre contactos y negocios, con la introducción de un segundo apartado. La ubicación en uno u otro se realizará de forma automática.