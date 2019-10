¿Qué es el dispositivo intrauterino (DIU) y cómo funciona?

El dispositivo intrauterino (DIU) es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces. Según la Sociedad Española de Contracepción (SEC) su eficacia llega a ser de un 99,8% . El motivo está en que no es posible olvidarse de tomarlo, como sucede con la píldora, ni hay riesgo de rotura, como en el caso del preservativo. En el momento en el que el DIU se coloca puede durar hasta 5 años (por lo general).

La elección de este método anticonceptivo suele estar en su comodidad. Está elaborado con plástico, tiene forma de T y se inserta en el útero. Este procedimiento puede generar alguna molestia. Tras su colocación, el DIU no se notará y se podrán mantener relaciones sexuales con total normalidad.

Con todo, este dispositivo intrauterino puede ser retirado, sin ningún problema, para poder quedarse embarazada (no afecta a la fertilidad) o, simplemente, para probar con otro método anticonceptivo. No obstante, la seguridad de este método y lo cómodo que es lo convierten en una elección bastante socorrida a partir de los 33 años.

¿Cómo funciona el DIU?

Este dispositivo intrauterino funciona de una manera muy sencilla. Normalmente, su composición es de plástico y cobre. Según la Asociación Española de Pediatría (AEPED) “se ha demostrado que el cobre es espermicida” lo que impide que un óvulo sea fecundado por un espermatozoide. La forma de T del DIU también ayuda a bloquear que los espermatozoides lleguen al óvulo.

Aunque el DIU de cobre es el más utilizado, existe también el hormonal. En este caso, este DIU contiene una hormona que hace que el endometrio “se desarrolle menos, con lo que el sangrado menstrual disminuye”. Algo que no sucede con el DIU de cobre, por lo que es importante tener esta diferencia en cuenta. Con todo, la opción del DIU hormonal, como señala la AEPED, “espesa el moco uterino, impidiendo la entrada de los espermatozoides”.

El DIU como anticonceptivo de urgencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona el uso que se puede hacer del DIU en los casos en los que se necesite evitar un embarazo no deseado. Como bien señala, este debe colocarse en los “5 días posteriores a la relación sexual” para que su eficacia no disminuya. Pues, si el óvulo ya ha sido fecundado y se ha implantado en el útero, entonces, el DIU ya no será efectivo.

La anticoncepción de urgencia puede prevenir más del 95% de los embarazos, según la OMS.

Precauciones

Es conveniente tener en cuenta al colocar un DIU su fecha de caducidad. Aunque, normalmente, su duración está en torno a los 5 años, puede prolongarse hasta los 10 años. Dependiendo del tiempo que estime el ginecólogo que debe retirarse el DIU para sustituirlo por uno nuevo, es importante no prolongar este tiempo más de lo debido. Esto evitará que pierda su eficacia o que surjan infecciones u otros problemas.

Asimismo, a pesar de que sea un método anticonceptivo cómodo, no protege de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Por lo que es necesario complementarlo con el uso del preservativo, ya sea masculino o femenino, para evitar contraer alguna ITS.