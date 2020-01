Cómo (y por qué) desinfectar la pantalla del móvil tras ir al baño

Hoy es habitual que el móvil acompañe a la mayoría de personas al baño, un lugar en el que acumula mucha más suciedad y microorganismo de lo normal. Ya sabemos que la pantalla de un móvil puede acumular hasta 30 veces más bacterias que la taza del váter, por eso es interesante tener en cuenta que tras usarlo en el aseo lo más conveniente sea limpiar y desinfectar la pantalla. ¿Cómo hacerlo?

La pantalla del móvil acumula desde decenas hasta miles de millones de bacterias, especialmente si se lleva habitualmente al baño. En este caso, además, muchas de esas bacterias son de origen fecal, tal y como explican en El País. Hasta uno de cada seis móviles están infectados con este tipo de bacterias, según un estudio de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Aunque no hay que alarmarse, sí que resulta prudente limpiar una superficie que está en constante contacto con nuestros dedos, una de las principales vías por las que solemos contraer infecciones.

Para limpiar la pantalla no basta un trapo y, además, hay que tener en cuenta si se trata de una pantalla que lleva o no una cobertura oleófuga. Si no lo lleva, habrá que usar un paño o gamuza de microfibras, similar al que se usa para limpiar los cristales de las gafas, y humedecerlo con agua y un poco de alcohol. Tras esto, pasar la gamuza sobre la pantalla haciendo círculos. Si la pantalla tiene cobertura oleófuga lo mejor será no usar alcohol y mezclar el agua con vinagre blanco.

Lo que no debe usarse, según informan desde Apple, son productos de limpieza, aerosoles, disolventes, amoniaco ni agentes abrasivos.