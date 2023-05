“De tú, por favor” es lo primero que nos dice Patricia Ayuela, una ovetense del 75 que rige los destinos de la aseguradora del ‘teléfono rojo’ y que afirma que fue una buena estudiante y bastante formal, “les di pocos disgustos a mis padres”. Hasta los 18 años permaneció en su tierra, con la vista puesta en la Facultad de Medicina “pero salí de allí, no sé por qué, sabía que no era lo mío. Sin una vocación clara, pero como siempre me gustaron mucho las matemáticas y la física, me decidí por hacer Ingeniería Industrial. La Universidad Pontificia Comillas me pareció muy buena opción y me hacía mucha ilusión la independencia de irme a Madrid a estudiar. Fue muy buena decisión. Esos años fueron decisivos para mí en muchas cosas… Me ayudaron a ser más perseverante, más analítica y más trabajadora”.

Compaginó sus años universitarios con impartir clases a niños y, antes de terminar la carrera, comenzó a trabajar como becaria en el área de banca digital de Argentaria, pasión bancaria que se materializó en su entrada en Línea Directa Aseguradora en 2003… Y aquí continúa: “Línea Directa con su cultura del mérito y de cuidado a las personas me conquistó desde el principio. Es el lugar donde verdaderamente he crecido profesionalmente, con muchas alegrías y también frustraciones y dificultades como en cualquier vida profesional, y con mucho esfuerzo y trabajo también”.

De la Fidelización de Clientes saltó a la línea de negocio de Hogar. Más tarde pasó a dirigir Motor y, al mismo tiempo, se encargó de desarrollar el Plan de Transformación Digital de la compañía. En febrero de 2022 el Consejo de Administración la nombró Consejera Delegada: “Las expectativas que tenía cuando empecé en Línea Directa son las que tengo también ahora, aunque con otro papel dentro de la organización, que es hacer bien mi trabajo, con perseverancia y determinación. Siempre digo que, a la hora de fijarse objetivos, más que un cargo o una responsabilidad, es importante tener las miras en metas más trascendentes, trabajar con ilusión y con esfuerzo, no dejarse vencer por las dificultades y centrarse en el presente, en hacer un buen trabajo cada día”.

¿Por qué momento están pasando las aseguradoras en España?La economía en general y el sector asegurador en particular están atravesando un momento muy desafiante principalmente por la inflación, que se ha traducido en un aumento de los costes. A esto, además, hay que sumarle el incremento notable en el baremo de daños corporales y las tensiones en las cadenas de suministros que han alargado los tiempos de reparación y han encarecido aún más los repuestos, acrecentando la presión sobre el coste siniestral. El sector asegurador forma parte del sistema financiero, pero es cierto que no hemos tenido ninguna crisis de reputación como las que ha podido sufrir la banca en el pasado.



¿Qué cualidades debe tener, como es tu caso, una buena dirigente?Creo que cada compañía y cada momento requieren un liderazgo distinto. Por tanto, no hay una definición única de un buen dirigente. Sí te diría que los valores, la integridad, la valentía, la determinación, la perseverancia, el buen trato personal, la capacidad de escucha, la humildad para ser consciente de las propias limitaciones.

El mundo de los seguros… ¿Es muy masculino?En general, los puestos directivos en el entorno empresarial e institucional han estado históricamente más ocupados por los hombres y, por tanto, el sector asegurador no ha sido una excepción. Esto ha ido cambiando paulatinamente con el tiempo conforme se ha ido transformando la sociedad, pero aún queda camino por recorrer. Dicho esto, yo no me he visto en situaciones de desventaja por ser mujer a lo largo de mi carrera profesional, donde he vivido siempre en entornos en que se ha apostado por los méritos profesionales y no por cuestiones de género.

¿Y en Línea Directa?Nos diferenciamos por contar con una alta representación de la mujer. Un 57% de nuestro Consejo de Administración está ocupado por ellas y el 50% del Comité de Dirección somos mujeres. De hecho, nos situamos a la cabeza de compañías con mayores tasas de representación femenina en el Consejo de Administración. Esto refleja la composición natural de la plantilla de Línea Directa, donde hay un gran equilibrio entre hombres y mujeres. Esto lo hemos conseguido sin cuotas ni artificios, basando la promoción interna en meritocracia, y ayudando a las personas a sortear las dificultades que podrían suponer un obstáculo a su desarrollo profesional.

¿Te has encontrado a menudo con ‘traspiés’ por el hecho de ser mujer y CEO?No he tenido grandes dificultades en ese sentido para llegar donde estoy hoy. Lo que sí ha habido es mucho trabajo, mucho sacrificio, compromiso y un empeño por hacer un buen trabajo en cada proyecto que me han encomendado. Y, por supuesto, cierta renuncia, al tiempo personal por ejemplo. Aun así, siempre agradeceré a Línea Directa su compromiso con la conciliación familiar, que me ha permitido desarrollar mi carrera profesional hasta el puesto que ocupo hoy y, al mismo tiempo, ocuparme de mi familia, lo que para mí es irrenunciable.

¿Crees que en España aún queda camino para que esta situación se normalice? Que veamos a más mujeres al cargo de empresas de gran calado…Es cierto que las cifras nos dicen que hay margen para elevar la presencia de la mujer en los puestos de responsabilidad de las empresas, pero se ha avanzado muchísimo. A lo largo de mi trayectoria profesional me he encontrado con mujeres con un talento y unas capacidades extraordinarias de gestión y liderazgo. Su visibilidad como referentes, unido al avance de las medidas de conciliación para hombres y mujeres en las empresas, sin duda favorecerá que veamos cada vez más mujeres al cargo de grandes empresas.

¿Cómo se puede ‘humanizar’ el mundo de las aseguradoras? Si una máquina repleta de algoritmos te atiende al teléfono da la sensación de que existe una distancia insalvable entre el asegurador y la aseguradora…En Línea Directa siempre hemos apostado por tener una relación directa y cercana con los clientes. Es cierto que la eficiencia que aportan las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, nos permite ser más rápidos en la atención al cliente y mejorar procesos que facilitan los servicios. No obstante, el teléfono para nosotros es un pilar fundamental, especialmente en la atención en el momento de la verdad, el siniestro, y queremos estar cerca de él cuando más lo necesita.

No sé cuántas horas trabajas al día… ¿Te llevas tareas a casa?Trabajo todo el día, así que trato de optimizar el tiempo lo mejor que puedo. Entro pronto y suelo comer algo rápido. Intento salir a una hora razonable, no siempre lo consigo, pero la cena de familia es irrenunciable. Procuro en lo posible centrarme en lo que hago en cada momento: si estoy en casa con mis hijos, estar de verdad, sin pensar en el trabajo.

Para terminar, ¿cuáles dirías que han sido esos factores, momentos, que os han obligado a replantearos la forma de concebir este mundo de los seguros?La digitalización y la sostenibilidad son dos muy destacables. Los clientes esperan de las compañías un servicio distinto al de hace 20 años, y también esperan de las compañías una gestión responsable con el medio ambiente, con la sociedad y consigo mismas. Para Línea Directa, que nacimos como una compañía directa, sin intermediarios, la transición digital está siendo más fácil.

