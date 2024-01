Yolanda Díaz desata la polémica en redes por afirmar que es "una forofa de Zara"

Uno de los momentos televisivos más esperados de esta semana era la entrevista de Marc Giró a Yolanda Díaz en su programa Late Xou. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social sacó su lado más natural y cercano junto al mítico presentador y, por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar.

Este encuentro causó revuelo a nivel mediático por un vídeo promocional, que no tardó en hacerse viral, de Yolanda Díaz bailando tímidamente en un ascensor con Marc Giró y otros compañeros disfrazados de otras profesiones. Sin embargo, anoche la ministra sacó a la luz distintos aspectos de su vida personal que, hasta ahora, no se conocían.

Más allá de definirse como una adicta al trabajo, de confesar su necesidad de tener el mar cerca o de reconocer su gusto por el chocolate de Ferrol, la vicepresidenta y ministra declaró ser una amante de la moda, algo que ya sospechábamos. Y es que, definitivamente, Yolanda Díaz es una de las políticas del panorama actual que más cae rendida ante las tendencias 'fashion', tal y como sus estilismos pueden desvelar.

Yolanda Díaz ha vivido un cambio drástico en su estilo que ha evolucionado hasta el punto de ser uno de los más comentados y convertirse en una de las mejor vestidas de distintos eventos. En este sentido, la ministra supo dejar atrás el 'foulard', como uno de sus accesorios claves hace una década, para apostar por prendas tan sofisticadas como trajes de dos piezas, vestidos y recogidos, con los que logró depurar su manera de vestir.

Esta pasión por la moda también la destacó Yolanda Díaz en el programa de Marc Giró, quien le preguntó con humor si utilizaba realmente su cartera del traspaso ministerial, a lo que Díaz respondió "No, ¿tú me ves usando esa cartera? Soy una mujer moderna, Marc. ¿Tú sabes lo que pesa eso?".

"¿También es verdad que en Galicia es donde te compras todos los zapatos?", pregunta el presentador, a lo que Yolanda contesta: "En Galicia me compro toda la ropa", a lo que añade "Soy una forofa de la 'moda galega', sí, y de Zara", y seguidamente asegura conocer a Amancio Ortega, quien "hace vida normal" en palabras de la ministras.

Precisamente ha sido esta confesión de Díaz sobre su pasión por la moda y por Zara la que ha causado revuelo en X (Twitter). Una usuaria de esta plataforma ha generado debate con un hilo de tuits que comienza: "Menuda cagada comunicativa la entrevista de Yolanda Díaz en Late Xou. Primero, en una entrevista ultrapactada no puede ser que el presentador tenga que responder por ti y tú solo digas "sí, sí". Pero dejo los momentos que me han hecho GRITAR a la tele. 1. "Soy una forofa de Zara"", a lo que ha incluido el vídeo de este momento de la entrevista.

Esta publicación se ha llenado de reacciones y comentarios: "Le preguntan por la moda y ella ve la oportunidad perfecta para volver a lamer la patita del amo de todo: "Soy forofa de Zara". Y la cuñadez que esconde un profundo sentimiento de inferioridad servil que es, además, un insulto a la inteligencia colectiva: "Amancio hace vida normal"", comenta un usuario de esta red social.

A lo que otro responde defendiendo a Díaz: "¿Preferirías que fuese forofa de Vuitton, pongamos por caso? Dice una marca popular que, además, creo que usa. Sobre la vida de ese señor, que no reconocería si me cruzo con él, nada dice distinto de lo que se dice de él, sea verdad o no. El programa no es el loco de la colina". La ya acumula un total de 277.000 reproducciones y todo tipo de reacciones ante la confesión de la política.

