Victoria Federica aparece por sorpresa en los Latin Grammy con un arriesgado vestido lencero y un detalle desconcertante

La alfombra roja de los Grammy Latino ha sido uno de los momentos más esperados de la noche. El desfile de estrellas internacionales que han volado hasta España para asistir a esta fiesta de la música ha conseguido hacer de Sevilla el epicentro de las 'celebrities' y, aunque todo el mundo esperaba a ver a Rosalía o Shakira, ha habido una invitada sorpresa quién se ha convertido en el centro de todas las miradas: Victoria Federica.

Es oficial, la hija de la infanta Helena se ha convertido en toda una 'influencer royal' y lo demuestra posando en una de las 'red carpets' más exclusivas y codiciadas con un look que no ha pasado desapercibido. A diferencia de otras creadoras de contenido que basan sus perfiles de Instagram en su estilo de vida, Victoria Federica está empeñada en convertirse en la próxima 'it girl', sorprendiéndonos con looks arriesgados como el vestido con escote infinito en la Semana de la moda de Milán o el look con capucha más 'tendy' para un desfile.

Look de princesa invernal

En esta ocasión, Vic, como le gusta que le llamen sus amigos, ha ido un paso más allá, dejando a un lado las tendencias para atreverse con un estilismo más vanguardista, dejándonos un look inspiración que se va a convertir en uno de los favoritos para estas fiestas.

Victoria Federica en los Latin Grammy 2023 Getty Images for Latin Recording

La prima de la princesa Leonor ha aparecido con un vestido lencero plateado con tirantes espaguetti que envolvía y marcaba su figura. Si bien se trata de un diseño sencillo, los detalles en forma de hojas y ramas de lentejuelas tanto en el escote como en el bajo rompían con el minimalismo del look.

Para acompañar a esta prenda tan invernal, se ha decantado por una joyería 'escarchada', con el collar riviere estilo corbata de Rabat, adornado con diamantes y fabricado en oro rosa, blanco y amarillo, a juego con los pendientes en cascada y un 'piercing' en su oreja izquierda.

Un único guante azul, el detalle más desconcertante

Toda la armonía del estilismo de Victoria Federica se rompe con el único guante azul pavo real que ha desconcertado tanto a los asistentes como las personas atentas a la alfombra roja. Este 'outfit' a lo 'Cenicienta' deja claro que en su carrera como 'influencer' de moda no teme a los riesgos, haciendo protagonista a esta prenda llevando a su mano derecha toda la carga cromática de su look, pasando a un segundo plano todo lo demás.

Maquillaje de contrastes

A diferencia de los tonos fríos que inundan todo el conjunto, para el maquillaje, la hija de Jaime de Marichalar ha ido a lo seguro y lo que más le favorece, los tonos tierra más cálidos como el naranja y el marrón, con un diseño 'foxy eye' que rasgaba su mirada y ponía el foco en sus ojos.

De nuevo, los polvos bronceadores han sido imprescindibles en su 'beauty look', aunque de una forma más conservadora de la que nos tiene acostumbrados. Para finalizar, ha decidido dejar sus labios con un tono natural, llevando un 'nude' encendido.

