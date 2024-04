Victoria Beckham aparece por sorpresa en España llevando un traje de su colección con Mango inspirado en la reina Letizia

Mango acaba de lanzar una de sus colecciones más esperadas de la temporada, y es que, como cada año, la firma española apuesta por un diseñador internacional para crear una nueva línea que represente tanto a la marca catalana como al ADN del director creativo invitado. En el 2023, lanzaron los vestidos, tops y pantalones más coloridos junto a Simón Miller, que contagió cada puntada de su espíritu optimista y veraniego.

Para este año, la firma ha decidido colaborar con Victoria Beckham para celebrar el 40º aniversario de Mango con prendas inspiradas en nuestra cultura, de la que hace tiempo la Spice Girl pija formó parte. Tal ha sido el impacto que ha tenido nuestro país en ella, que ha convertido a nuestra reina Letizia en su musa.

La diseñadora británica confesó en una entrevista a Vogue que considera a Letizia como su "musa definitiva", desvelando que le hizo "especial ilusión" verla llevar un vestido de su marca. La prenda la lució durante la recepción en Buckingham ofrecida por Carlos III en la víspera de su coronación, haciendo su tradicional homenaje al país que la invita a través de la moda.

Para celebrar este nuevo lanzamiento mundial, Victoria viajó hasta la Costa Brava junto a unas amigas para hacer una pequeña fiesta en la Casa Cruylles, una joya arquitectónica situada en Begur, a orillas del mar Mediterráneo, donde nos sorprendió llevando uno de los trajes de su colección.

Victoria Beckham en la presentación de la colección Victoria Beckham x Mango Cedida por Mango

La diseñadora posó junto a Emily Ratajkowski, Alexa Chung, Blanca Miró y Gala González, entre otras, con una 'blazer' de mezcla con lino —ideal para el verano— con una cinta ajustada en la espalda para conseguir un diseño más entallado y favorecedor. Tiene un precio de 160 euros (ref: 67048658-VBSKY-LM) y se puede encontrar tanto en tiendas como en la web de Mango.

Acompañándola, apostó por los pantalones de traje del conjunto, con diseño 'wide leg' ligeramente acampanado, de mezcla en lino, tiro bajo, detalles de pliegues y bajo con vuelta. Con un precio de 95 euros (ref: 67028660-VBSKY-LM) ya se ha agotado en varias tallas, aunque podemos apuntarnos a la lista de espera.

Siguiendo las últimas tendencias, Victoria Beckham ha optado por el 'no top' y 'no bra', es decir, no lleva nada debajo de la americana. Esta decisión estilística, que fue tan criticada en su momento, ha pasado a ser un imprescindible cuando se lleva un traje a una fiesta por la noche o, en su defecto, con un sujetador de encaje.

Un look inspirado en el traje más importante de la reina Letizia

Durante la entrevista para la revista, la diseñadora se deshizo en halagos hacia la reina Letizia: "La encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda". Y aunque dice que se ha convertido en su musa, no se trata de palabras vacías y la prueba es el traje que llevó ayer, inspirado en el más importante que ha llevado la reina hasta la fecha.

Letizia en la ceremonia de la pedida de mano WireImage / Getty Images

Para su pedida de mano, la reina Letizia utilizó un traje blanco con la americana entallada y sin solapa, combinada con unos pantalones rectos que han pasado a la historia de España. La chaqueta destacó por sus hombros estructurados, su cuello alzado, el cierre de tres botones y los bolsillos frontales, y todo ello lo conjuntó con un calzado de color oscuro para crear cierto contraste, al igual que hizo ayer Victoria Beckham.

