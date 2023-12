Del vestido con botas altas de Ayuso al drapeado de Zara de Amelia Bono: los mejores looks del cierre de Starlite en Madrid

Sebastián Yatra fue el encargado de poner el broche final a la edición más 'mágica' y navideña de Starlite, el festival 'boutique' que triunfa cada verano en Marbella. Importantes artistas de España, como Lola Índigo, e internacionales como Rod Stewart han pasado por Ifema para dar sus shows en directo, pero el artista colombiano fue el que quiso poner el 'broche de oro' con un 'sold out' al ritmo de éxitos como Vagabundo o Tacones Rojos.

A la cita acudieron invitaos del mundo de la televisión, del cine, de la música, de la política e 'influencers'. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Juana Acosta, Susanna Griso o Amelia Bono disfrutaron de este concierto y dejaron, con su paso por el 'photocall', looks de lo más inspiradores.

El 'total black' acertado de Juana Acosta

Juana Acosta en Christmas by Starlite Tamara Mauri

Ya sea para ir a trabajar, a una cena o a una concierto, el estilismo que nunca falla es el 'total black'. Juana Acosta confío en el color infalible para su paso por Christmas by Starlite, creando un look de pantalones negros ajustados con camiseta a tono, blazer y botines de charol. Una propuesta muy sencilla de copiar y perfecta para el día a día.

El vestido drapeado de Zara de Amelia Bono

Amelia Bono y Manuel Martos en Christmas by Starlite Tamara Mauri

La hija de José Bono y Ana Rodríguez ya es una de las mujeres más observadas por su estilo y se ha convertido en toda una 'influencer' en las redes sociales. Una de sus firmas favoritas es Zara y, por ello, la empresaria, que acudió junto a Manuel Martos al evento, ha confiado de nuevo en la firma de Amancio Ortega para su look del concierto de Yatra.

Ha elegido un vestido midi confeccionado en tejido tipo punto de cuello subido y manga sisa en tono verde oscuro (Ref. 3152/206). Cuenta con drapeados por el cuerpo que favorecen la silueta y es uno de los diseños que se está agotando en la tienda de Inditex, aunque de momento está disponible por 29,95 €. Bono lo ha combinado con unas botas negras.

El abrigo de cuadros con 'wide leg jeans' de Susanna Griso

Susanna Griso en Christmas by Starlite Tamara Mauri

La presentadora de Espejo Público apostó por un 'outfit' casual muy sofisticado, protagonizado por prendas que todas tenemos en el armario: un abrigo con estampado de cuadros en tonos marrones, una camiseta de color, pantalones vaqueros de pernera ancha y botines.

El 'little black dress' de Luna Serrat

Luna Serrat en Christmas by Starlite Tamara Mauri

La nieta de Joan Manuel Serrat no quiso perderse el último concierto de Sebastián Yatra en Madrid de este año. Por ello, para la ocasión optó por un look con toques más rockeros y de lo más original, formado por un vestido corto negro (o 'little black dress') ajustado que llevó con una cazadora de cuero 'cropped' y unas botas de caña alta en tono rosa chicle, con las que rompía el monocolor.

La combinación de vestido y botas altas de Isabel Díaz Ayuso

Sandra García-Sanjuán, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Maluquer en Christmas by Starlite Tamara Mauri

La presidenta de la Comunidad de Madrid posó en el 'photocall' del evento junto a Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer, fundadores de Starlite. Para la ocasión, Ayuso eligió un vestido estampado por las rodillas, de corte camisero, con escote cruzado y detalle de cinturón a tono que, además, combinó con las botas que más están triunfando esta temporada: de tacón y caña alta negras.

Susana Bicho y la blazer con 'cut out'

Susana Bicho en Christmas by Starlite Tamara Mauri

La 'influencer' tampocó se perdió el show del colombiano. Para la cita se atrevió con un look repleto de tendendencias en el que destacaba un vestido-blazer con 'cut out' en las hombreras y botas 'biker' a juego.

