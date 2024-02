De Taylor Swift a Hailey Bieber: los 'outfits' más llamativos de la Super Bowl 2024

Taylor Swift sigue haciendo historia, y no solo en la música. Según un estudio de CasinoReviews, que analizó la temporada 2023 de los Chiefs para revelar el promedio de puntos anotados por el equipo, se descubrió que, cuando la artista está en el estadio, el equipo no solo anota hasta cuatro puntos extra, sino que el contrario anota menos (16.42 cuando asiste y 17.25 cuando no está).

Con estos datos, tanto padres como hijas celebraron la presencia de la artista en la final de la Super Bowl y, aunque no actuara, nos regaló uno de los mejores looks que ha llevado hasta ahora. Sin embargo, la estrella no ha sido la única en sorprendernos con su estilismo en un momento tan importante para los estadounidenses como este. Hailey Bieber, Blake Lively y Kendall Jenner fueron algunas que compartieron protagonismo con Swift.

Taylor Swift y Blake Lively, dos looks antagónicos

Taylor Swift y Blake Lively en la final de la Super Bowl 2024 Getty Images

Sin duda, todas las miradas estuvieron puestas en la cantante de Tennessee, que nos sorprendió con un look que, si no hubiera lanzado The Tortured Poets Department hace apenas una semana, diríamos que su nueva era Reputation TV está a punto de llegar. Taylor apareció con un 'total look' negro compuesto por un top corsetero con tela de red y pantalones vaqueros a tono con dos 'cut-outs' por encima de la rodilla adornados con pedrería brillante. Uno de sus 'street style' más atrevidos hasta la fecha.

Por su parte, Blake Lively -una de sus mejores amigas- apostó por todo lo contrario: el típico chándal rojo de Adidas con las tres rayas blancas, un 'tank top' a juego y muchos accesorios maxi de oro, canalizando su versión más 'racheta'.

Hailey Bieber y Kendall Jenner: 'Coquette' vs. 'mob wife'

De izq a dcha: Kendall Jenner, Hailey Bieber y Justin Bieber en la final de la Super Bowl 2024 Getty Images

Como siempre, ni Kendall ni Hailey pierden ni una sola de las últimas tendencias, apostando también por dos estilismos totalmente diferentes. Mientras que Jenner prefiere un look más femenino y 'coquette' con un diadema de brillantes, Bieber encarna a su 'mob wife' interior con un abrigo de pelo de estampado 'animal print' y estrena nuevo color de pelo: un chocolate intenso.

Justin Bieber, por su parte, sigue siendo fiel a este estilo un tanto extravagante que le lleva acompañando los últimos meses, con una camisa marrón abierta de Marine Serre y su icónico estampado de medias lunas. Completó su look con una gorra del revés oscura.

Lana del Rey y el escote más pronunciado

Lana del Rey y Taylor Swift en la final de la Super Bowl 2024 AP

A diferencia del vestido hiperfemenino y con toques góticos de los Grammy, en esta ocasión, Lana del Rey ha preferido un estilo más 'casual' llevando unos vaqueros ajustados y una camiseta negra de manga larga, prefiriendo la comodidad frente a cualquier otra cosa.

No obstante, la particularidad de su look estaba en el escote, ya que nos sorprendió con uno de los más pronunciados que ha llevado hasta la fecha. Se trata de un cuello de pico que dejaba casi la mitad de su pecho al descubierto y, por suerte, pese a la efusividad de las celebraciones por la victoria de los Chiefs, no hubo ningún susto.

Alicia Keys

El look de Alicia Keys para su actuación en la Super Bowl 2024 @ aliciakeys

Al igual que Rihanna el año pasado, Alicia Keys se decantó por el rojo para su actuación en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. En su caso, la inglesa se atrevió con un impresionante mono en color rubí con transparencias, corsé y mucha pedrería de Dolce & Gabbana, al que acompañó con una capa.

