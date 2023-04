Shakira abandona Barcelona con una sonrisa y el look de moda que todas copiaremos

Shakira sigue acaparando los titulares de prensa. El pasado fin de semana la colombiana volvió a ser el centro mediático tras abandonar Barcelona y poner rumbo a Miami, donde empezará su 'nueva vida' junto a sus hijos, Milan y Sasha. Allí, la cantante comenzará de cero y se centrará en su carrera musical; mientras que los menores comenzarán su curso escolar el próximo 11 de abril.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar", escribió la cantante en su último post de Instagram. "Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas", añadió en esta misma publicación.

A pesar de este melancólico con mensaje con el que podemos notar la emoción de la cantante por dejar la ciudad Condal, la realidad es que Shakira ha salido de Barcelona con una sonrisa y, cómo no, con un look de lo más inspirador protagonizado por una de las tendencias del momento: el 'total denim'.

Un look cómodo que es tendencia

La colombiana fue fotografiada junto a sus hijos en el aeropuerto del Prat. Para este largo viaje apostó por un look cómodo formado por un conjunto de prendas vaqueras: con una cazadora 'denim' con un mensaje a la espalda que decía 'Rebels Los Ángeles', así como unos pantalones a tono del mismo azul y con pernera ancha. Además, añadió un boldo bandolera en color gris, así como unas gafas de sol transparentes en tono rosa.

Shakira, en el aeropuerto junto a sus hijos. MEDIASET

Debajo de la cazadora, Shakira optó por un top de estilo corsé de color azul; mientras que a modo de calzado, eligió unas zapatillas blancas con plataforma. De esta manera, la artista se suma a una de las tendencias 'fashion' del momento y nos inspira con un estilismo muy sencillo de recrear, que podemos lograr con prendas que todas tenemos en el armario. Se trata de un 'outfit' perfecto para el día a día que se puede lucir incluso para viajar o para ir a trabajar cómodas.

