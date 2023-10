Seis disfraces de Halloween con prendas que llevarás en tus looks de calle

Halloween 2023 está a la vuelta de la esquina y la temática de la fiesta de los espíritus invade todo el mes de octubre hasta su gran día: la noche del 31. Por eso, desde los escaparates de las marcas de moda vemos opciones de todo tipo inspirados en la víspera del Día de Todos los Santos. De este modo, no es necesario comprarse un disfraz para la ocasión, puedes optar por prendas espectaculares y que puedes usar el resto del año. Homenajear a los difuntos nunca ha sido tanto chic.

¿Qué disfraces están de moda para Halloween 2023?



Si bien los estrenos de la industria cinematográfica y las series de plataformas de streaming son todo un reclamo a la hora de elegir el disfraz tendencia de cada temporada, hay algunos disfraces que siempre están de moda.

En 2023 se agotaron los disfraces de Miércoles Addams de las tiendas, tras el estreno de la serie Wednesday. En 2024, los disfraces de sirena para carnaval hicieron su agosto debido al último disco de Shakira; y ahora, todo apunta a que los disfraces de monja van a estar bastante presentes, tras el estreno en septiembre de La monja II, de Michael Chaves.

Disfraces de Halloween con ropa de tu armario

Tira de básicos y apuesta por los complementos para Halloween. Freepik

Hay muchas opciones para hacer tu propio disfraz y poder aprovechar esas prendas en muchas otras ocasiones. ¿De dónde podemos sacar la inspiración? Mirando los escaparates. Las firmas de moda sacan colecciones de Halloween para customizar un estilismo terrorífico y que siga formando parte de tus mejores looks en un futuro.

1. Disfraz de Catrina auténtico

Este disfraz nunca pasa de moda, porque aunque queramos ir acordes con la fiesta de Halloween, no queremos dejar de vernos guapas, por eso el disfraz de Catrina sigue siendo un éxito, año tras año.

'Crop top' con grabado de Wanderlove. Wanderlove

Camiseta 'crop top'. Ideal para conjuntar con un maquillaje de Catrina de colores azules y rosas. Es el modelo top Kali de Wanderlove, creado mediante telas recicladas. Con unos pantalones o una falda de talle alto queda ideal. (Precio: 14,99 euros / Ref: TOP KALI 10)

2. La bruja más elegante de Halloween

Kate Moss. Imagen vía @90sanxiety

Elegir el disfraz de bruja parece manido, pero es un clásico al que puedes añadir detalles que marcan la diferencia y triunfar en la víspera del Día de Todos los Santos.

Vestido negro de Juan Vidal. Juan Vidal.

Vestido tipo blazer negro. Funciona como vestido ajustado con manga dolman y solapa amplia con escote en v. Esta prenda de Juan Vidal se cierra con una cremallera central metálica. (Precio: 570 euros / Ref: MINI VESTIDO SUSPIRIA)

3. Una diablesa con mucho glamour

¿Quién ha dicho que un disfraz de diablesa no puede ser elegante? Este look satinado hará que brilles como nadie en la noche de los difuntos. Unas alas rojas y una diadema de cuernos, serán el mejor aliado para un look de estrella de cine. Para el maquillaje, la influ Sara Cisneros propone varios trucos fáciles para completar el look de diablesa.

Vestido lardo rojo de Pomandère. Pomandère.

Vestido largo rojo. Este vestido largo de Pomandère, en raso de viscosa fluida, con largo asimétrico, manga larga y escote redondo, es perfecto para un look de diablesa; pero también lo podrás usar en otros eventos como la cena de Navidad, por ejemplo. El rojo siempre triunfa. (Precio: 562 euros / Ref: 232-3282/24325)

4. Una Morticia Addams de alfombra roja

Nicki Nicole hizo un homenaje a Morticia Addams en la alfombra de los Latin Grammy. EFE

Aunque la protagonista indiscutible de la Familia Addams es Miércoles, no podemos olvidarnos de que la madre de la familia es la más elegante. Además, un vestido largo de color negro es un básico que usarás en multitud de ocasiones.

Vestido de Morticia Addams de la marca Koahari. Koahari.

Vestigo largo negro. Quítale el maquillaje blanco y la peluca al disfraz de Morticia Addams y coge en su lugar una buena chaqueta de cuero para conseguir un 'total look' negro muy rockero para ir de copas o a cenar. Este vestido de Koahari está confeccionado en punto de seda, se adapta a tus formas y, aunque es de cuello subido y largo hasta los pies, resulta sexy. Las mangas están terminadas en pelo del mismo tono que el vestido. Este modelo está disponible también en rojo. (Precio: 385,00 euros / Ref: Vestido Savage)

5. Un 'black total look' para Halloween (y siempre)

Un look de dos piezas siempre resulta elegante, práctico, cómodo y acertado. Por ello, la opción de top y pantalón te servirá, tanto para un estilismo 'dark' de Halloween como para una ocasión especial en la que, simplemente, te apetezca ir sofisticada. Por no hablar de la ventaja que tiene, en este caso, la versatilidad de ambas prendas, que podremos combinar con otras piezas en cualquier otro momento.

Top deportivo negro de Black Limba. (Precio: 32 euros). Cortesía

Para esta idea, un top de estilo 'sporty' es una buenísima opción. En Black Limba cuentan con uno que permite libertad de movimiento y confeccionado con tejido transpirable y que, por supuesto, también podrás llevar al gym (Precio: 32 euros). Esta pieza la puedes combinar con un pantalón especial, de la firma española Señorita, con diseños creados 100% en España e inspirados en la tradición y cultura española. Lo que diferencia a esta pieza es que además de ser de tiro alto y contar con pernera recta, cuentan con un bajo muy original de volante que aporta un extra de originalidad (Precio: 250 euros).

Pantalón negro de Señorita. (Precio: 250 €) Cortesía

6. 'Spider look': un disfraz de araña súper chic

A medio camino entre el disfraz de bruja y el de catrina, encontramos el tradicional look de calavera, de calabaza y, por supuesto, el de araña, pero en versión fashion. Haciendo honor a la fiesta de Halloween, vamos a optar por el último, aunque este modelo de vestido de Zara se puede llevar en los tres casos.

Vestido negro con escote y lazo en la espalda. Zara.

Vestido corto de cuello halter con lazada. Este vestido brillante de color negro es de Zara. Tiene un escote de espalda de escándalo, un sutil efecto terciopelo, perfecto para ir de araña, y un toque de brillo perfecto para las noches más especiales. (Precio: 35,95 euros / Ref: 8909/039)

Pendientes de araña. Zara

En la sección de complementos, dentro de la colección de Halloween de Zara, puedes encontrar algunos detalles para poner la guinda al look que no pasarán desapercibidos. Como los pendientes de araña. (Precio: 15,95 euros / Ref: 1856/352).

