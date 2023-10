Estas son las novedades de Zara para triunfar en Halloween (y no son disfraces)

Con el final de octubre pisándonos los talones, todavía estamos tratando de encontrar el look terrorífico para la última noche del mes con la que cumplir con cómo se debe vestir el día de Halloween. Aunque se trata de una fiesta con origen extranjero, no hay nada que nos guste más en España que unirnos a una celebración. Sin embargo, no nos encanta la idea de tener que disfrazarnos y, por ello, nos declaramos fans de las colecciones temáticas que muchas marcas, como Zara, lanzan llegada esta época del año.

No es la primera vez que pueblan nuestro armario prendas cápsula en las que el negro y los detalles terroríficos son los protagonistas. Así, a estas alturas del mes, encontramos transparencias, prendas de inspiración gótica y otras propuestas dignas de la noche de Halloween y, por ello, se han convertido en la alternativa perfecta a los disfraces. Sirvan de ejemplo las novedades de la nueva colección de Zara temática que destacamos bajo estas líneas y que nos han enamorado. Pantalones, vestidos, kimonos de terciopelo, incluso anillos de uñas: te confirmamos, que no les falta detalle

Un vestido de terciopelo con maxi lazo en la espalda

Es un tejido original con reflejos naturales que captará todas las miradas. Zara

Ideal para una fiesta de Halloween de temática gótica, este vestido corto, con tejido efecto terciopelo con brillo y de cuello halter acabado en un maxi lazo es uno de esos LBD que no debería faltar en ningún armario. Sobre todo, ahora que llegan las cenas festivas de Navidad y Nochevieja donde un vestido mini negro siempre es un acierto seguro.

Con pinzas en el pecho para liberarnos del sujetador y asegurar que lucimos el gran escote de la espalda como es debido, esta prenda de Zara que no tardará en agotarse cuenta con forro interior (para evitar transparencias) y cremallera invisible para disfrutarlo con comodidad. (Precio: 35,95 €. Ref 8909/039)

Zara ya tiene los 'leggigns' más elegantes del invierno

Se puede comprar por separado, aunque el conjunto con efecto mono es perfecto. Zara

Quien opine que las mallas no deben tener un espacio reservado en los armarios más elegantes es que no ha visto los leggigns de encaje más bonitos de Inditex. En negro para no fallar al color protagonista de cada Halloween y con un entramado de flores y pliegues sobre red, estos pantalones elásticos tipo 'flare' y con aberturas son el sueño de todas: hacen cuerpazo, eso os lo aseguramos. (Precio: 25,95 €. Ref 4661/529).

Combina con prácticamente todo, desde una camiseta con hombreras a una blusa blanca básica de las que componen el fondo de armario, aunque su pareja estilística sea, sin duda alguna, este body de encaje a conjunto. Semitransparente, de cuello redondo, manga larga y cuello elevado acabado en onda, esta prenda consigue crear un efecto de mono ceñido super sensual que las Catwoman más atrevidas van a necesitar. (Precio: 19,95 €. Ref 4661/028).

La cazadora vaquera gótica que nunca pasará de moda

Los bordados brillantes le dan un toque 'glam' que no pasará nunca de moda. Zara

Esta cazadora vaquera que comparte corte, que no diseño, con las famosas de Levi’s es una de las grandes sorpresas de la nueva colección de Zara. De color negro desteñido, con botones metálicos clásicos, corte 'cropped' para dejar al aire la cintura, pero acabado en un bajo sin costuras para darle esta estética grunge que tan bien combina con Halloween.

Una apuesta clásica, pero con bordados de telas de araña brillantes que le aportan el glam necesario, que, a pesar de estar tematizada con uno de los emblemas de esta fiesta, puede darnos mucho juego a lo largo del año. (Precio: 59,95 €. Ref 8197/217).

El collar de arañas de Zara del que todas hablan

Es una pieza de joyería muy interesante que no habíamos visto antes en la marca. Zara

Desde la firma de Inditex, una vez más, nos han dejado sin palabras con la pieza de joyería más increíble de la temporada que, sin duda, es suficiente para ser la mejor vestida de Halloween. Se trata de un collar tipo babero hecho con cadenas metálicas que asemejan una tela de araña que baja desde el cuello hasta cubrir los hombros como si de una manga corta se tratara, acompañando la estructura de hilos que caen para crear el efecto de la seda natural.

Una apuesta muy original que tiene todos los ingredientes para ser el complemento más buscado de los próximos días y que, debemos confesar, ha acabado de conquistarnos gracias a los apliques de arañas en relieve y brillos. Si Morticia Addams comprase en Zara, tenemos claro que este collar de arañas estaría en su cesta online. (Precio: 39,99 €. Ref 1011/203).

