Sarah Jessica Parker revive a Carrie Bradshaw con su último look: lentejuelas y perlas

Por muchos años que pasen, Sarah Jessica Parker siempre será todo un icono estilístico. Sus looks, siempre elegantes y llamativos, consiguen atraer todas las miradas y recogen los mejores cumplidos. A veces incluso nos recuerdan al estilo de su más icónico personaje. Por supuesto, hablamos de Carrie Bradshaw, protagonista de Sexo en Nueva York y uno de los ejemplos más claros de glamour en la gran pantalla.

El pasado domingo, la actriz acudió al estreno en Broadway del musical "Some Like It Hot" y, como no podía ser de otra manera, consiguió deslumbrarnos con su 'outfit'. Lleno de brillo y color, este estilismo nos ha trasladado directamente a las fiestas navideñas.

Para las que quieran lucir un vestido de lentejuelas esta Nochevieja, el look de Sarah Jessica es toda una inspiración. La actriz de Sexo en Nueva York acudía al evento con un vestido midi de lentejuelas en color azul zafiro, con un escote en pico y una discreta abertura en la pierna.

Sarah Jessica Parker en el estreno del musical "Some Like It Hot" en Nueva York Charles Sykes (Gtres)

Con este vestido, llamativo por sí solo, la actriz ha combinado otros elementos muy vistosos. Es el caso de su calzado, unas sandalias de tacón con estampado de 'polkadots' y una brillante hebilla, una en blanco y otra en negro.

Las perlas son las grandes protagonistas de este look, con un largo collar enrollado al cuello que nos trae recuerdos de los mejores y más románticos looks de la icónica Carrie Bradshaw.

En compañía de sus mellizas

Sarah Jessica Parker no acudió sola a este estreno. La familia al completo acompañó a la actriz, incluidas sus mellizas, y no hemos podido evitar fijarnos en los looks que ellas han elegido para acompañar a su madre. Al igual que Sarah Jessica, Marion y Tabhita, de 13 años, han apostado por vestidos y chaquetas largas, siguiendo la misma línea de prendas llamativas.

Sarah Jessica Parker junto a su familia en el estreno de "Some Like It Hot" Charles Sykes (Gtres)

Ambas se decantaron por un vestido y chaqueta larga de pedrería y estampado de flores. Marion apostaba por un vestido largo de terciopelo en color burdeos, mientras que Tabhita escogía un vestido satinado en marrón chocolate.

Entre las tres, han conseguido dejar claro cuáles son las tendencias más importantes para estas Navidades, al menos en lo que respecta a vestidos. Las lentejuelas, el terciopelo y el satén serán los tejidos que más veremos en las fiestas de este fin de año, estilos muy llamativos y favorecedores que darán el toque más especial a nuestro look.

