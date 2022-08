La reina Letizia sorprende con el look más sexy y veraniego de sus vacaciones (y que comparte con Paula Echevarría)

A las 9 de la noche, los reyes junto a la reina emérita hacía su aparición en el Palacio de Mariven para el tradicional encuentro con las autoridades de las Islas Baleares y a una representación de la sociedad balear, con motivo de la estancia estival de la familia real en Palma.

La reina se encuentra junto a su familia en Mallorca, donde pasan sus vacaciones visitando los numerosos pueblos con encanto y dejándose ver en festivales, actuaciones y, en algunos casos, con representantes políticos, como ha ocurrido esta noche.

Para la reunión, Letizia ha querido lucir sus mejores galas veraniegas (informalmente hablando) y nos ha sorprendido estrenando un vestido 'made in Spain' dándonos uno de los looks más impresionantes que le hemos visto hasta la fecha en estas islas.

La reina Letizia en Palma de Mallorca GTRES

Este vestido de Charo Ruiz Ibiza continúa con la costumbre de la reina solo vestir marcas y ropa ibicencas nada más pisar la isla. El diseño no deja de sorprendernos y es que no tiene nada que ver con el estilo que Letizia suele llevar. En esta ocasión, se decanta por un look boho chic estampado de chumbera bastante informal en un coral intenso.

Llama la atención el escote del vestido, con un diseño bardot y un cuerpo de nido de abeja que envuelve su figura y deja al descubierto su clavícula y hombros. Por otro lado, al estar la falda abotonada hasta la mitad del muslo, podemos ver sus torneadas piernas cuando camina, regalándonos su look más sexy. Los zapatos, como viene siendo habitual, son unas alpargatas de yute hechas exclusivamente para ella por la firma Calzados Picón.

Algo que hemos podido apreciar es su tez extremadamente bronceada. Aunque la reina siempre dice que no le gusta exponerse demasiado al sol, la vemos mucho más morena que cuando aterrizó hace unos días en la isla. Este color de piel, junto a un maquillaje luminoso y jugoso, hace que se vea radiante.

Look 'beauty' de la reina Letizia durante la recepción en el Palacio de Marivent GTRES

Volviendo a su vestido, podemos encontrarlo todavía disponible en la web oficial de la firma y lo que es mejor, está rebajado. Bautizado como Vestido largo Aryana, cuesta 351,20 euros y está disponible en varios colores, pero tanto a Letizia como a muchas 'influencers' les ha enamorado en el color Terracota Barbary Print.

Letizia no es la primera famosa a la que hemos visto con este vestido, o al menos, con uno similar y es que Paula Echevarría subió hace unos días a su cuenta de Instagram una foto en la playa con este mismo vestido pero en su versión mini. Este también está rebajado y podemos conseguirlo por 295,20 euros.

Este estreno de la reina se suma a los de esta semana, que no ha parado de lucir nuevas prendas en sus apariciones. La última fue una falda hecha a medida para ella con estampado Ikat o tela de lenguas del diseñador mallorquín Pablo Erroz que la hizo ganar primer 'look de la semana' de mujer.es.

