¿Qué ocurre antes, durante y después de la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia? Te lo contamos en primera persona

Hay muchas formas de ir a un festival de cine, pero pocas de vivir la experiencia completa que viven los actores que acuden a los pases de las películas que protagonizan. Sin ser actriz, claro. Y aún mejor, imagina vivir todo eso sin los nervios por el estreno o por la acogida de público y crítica.

Hemos estado en el Festival de cine de Venecia (que acaba de clausurarse), hemos vivido la experiencia de la alfombra roja. Tenemos pruebas de todo y te lo vamos a contar.

No es (solo) para ponerte los dientes largos, queremos que descubras qué pasa antes, durante y después del paseíllo por la alfombra roja de un festival de cine internacional. No escatimamos ni un detalle y lo hemos vivido como lo hacen ellas: las estrellas del cine.

Llegamos al aeropuerto Marco Polo, en Venecia, a las 11.30 de la mañana. Nada más llegar nos espera un water taxi en una de las dársenas (se trata de lanchas con 8 o 10 plazas). Cruzamos el tramo de mar Adriático hasta llegar al gran canal y entrar a la ciudad, este recorrido ya es un auténtico regalo.

Gran Canal de Venecia. sborisov / iStock

La lancha nos deja en la puerta del hotel, concretamente en el embarcadero que accede a la puerta. La humedad del ambiente es algo agobiante. No tendría que sorprenderme, alguien de Almería debería estar muy acostumbrada, pero la de Venecia me parece más pesada. Imagino que al final acabas haciéndote a ella.

Estamos citados a las 18:00 para que empiece la acción.

El recorrido de las estrellas

Nos recoge una lancha y nos traslada al hotel Excelsior, cuyo embarcadero has visto mil veces. Es al que llegan los actores y actrices. Muchos de ellos se encuentran alojados en este hotel que está situado a escasos metros de la alfombra roja y del Palazzo del Cinema de Venezia donde tienen lugar las proyecciones.

La primera edición de la Mostra se celebró en la terraza del Hotel Excelsior el 6 de agosto de 1932, pero se quedó pequeño y construyeron el Palazzo para las siguientes ediciones.

Embarcadero del Excelsior Cortesía

El hall del hotel nos recibe engalanado con fotos de actores, actrices, directores de cine… Cruzamos una puerta por la que se accede a la terraza. Allí hay diferentes zonas acotadas para patrocinadores del evento en las que se reúnen periodistas, actores, invitados especiales… La terraza da a una larga y tranquila playa salpicada por casetas (sí, Venecia tiene playa, además de canales). Os dejo nuestra llegada al embarcadero del hotel.

Llegada al hotel Excelsior Llegada al hotel Excelsior

Nos dirigimos a nuestro reservado, en nuestro caso era el de Lexus, patrocinador oficial del festival, y asistimos a una ‘cena cóctel’. Con estas vistas (abajo) disfrutamos de un picoteo acompañado de los famosos 'Bellini': cóctel con vino blanco espumoso y pulpa de melocotón fresco.

Playa Lido Venecia Cortesía

Se acerca el 'gran momento'

Llega la hora de ‘ir al cine’. La película que se presenta es 'Dreamin wild' : que cuenta la historia del dúo musical Donnie y Joe Emerson. Está dirigida por Bill Pohlad y protagonizada por Casey Affleck, Beau Bridges, Noah Jupe y Zooey Deschanel entre otros. Todos estaban allí, esperando como nosotros para desfilar ante los fotógrafos.

La velada está perfectamente organizada y medida al milímetro. La dinámica es la siguiente:

Llegas a la puerta del Palazzo del Cimena (a escasos minutos del Excelsior) y esperas a que miembros de la organización te digan que es tu turno. Se desfila de uno en uno (a no ser que quieras ir acompañada, no hay problema). Calculo que la alfombra roja tiene unos 10 o 13 metros de largo que se me hicieron eternos por la falta de práctica pero fueron emocionantes. Impresiona.

Al empezar a andar una persona de la organización te dice que vayas a buen paso, pero era nuestro momento y nosotros marcábamos el paso (aunque los nervios te hacen pisar el turbo).

Empiezas a caminar, los fotógrafos no saben muy bien quién eres… se preguntan unos a otros y, en mi caso, algunos optaron por disparar… por si las moscas. Imaginaos que fuese yo una estrella emergente y desperdician la oportunidad.

Vosotros, queridos lectores, pocas veces sabéis lo que ven las estrellas mientras caminan por la alfombra roja, solo os llega la mirada del periodista o el fotógrado. Mientras ejercía de 'actriz' grabé este vídeo para que os hagáis una idea de lo que hay frente al actor, lo que ellos ven.

Perdonad ‘el tembleque’ del vídeo, pero no es fácil mantener la calma.

La próxima vez grabaré en horizontal, prometido.

Recorrido alfombra roja Recorrido alfombra roja

También os dejo el documento de mi recorrido por la alfombra. Lo que graban las cámaras de prensa y del festival. Está extraído del vídeo oficial de la alfombra roja de la noche del 7 de septiembre.

Alfombra roja Venecia Sonia Alfombra roja Venecia Sonia

Detrás de nosotros pasan los actores y el director. Entramos en la sala de proyecciones y un gran foco ilumina a las estrellas que son presentados y se sientan entre aplausos.

Comienza la película

Dos tranquilas (tranquilas de más, diría yo en este caso) horas de cine en versión original con subtítulos en inglés y en italiano. Dos horas rodeada de ese silencio mágico, dos horas en el cine con un vestido de noche.

Acaba la historia, empiezan a aparecer los créditos y llegan nuevos aplausos. Varios minutos, la sala en pie, los actores también… Es emocionante.

Y ahora vienen las fiestas. Cada noche, después de las proyecciones los actores acuden a eventos organizados por revistas, patrocinadores… Pasear por la ciudad de noche y ver amanecer en Venecia es una belleza… me lo ha contado una amiga.