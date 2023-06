Pronovias se pronuncia sobre las críticas homófobas por mostrar dos novias lesbianas: "El odio nunca ganará al amor"

Junio es el mes del Orgullo LGTBI y cientos de marcas aprovechan para mostrar su apoyo al colectivo cambiando su logo por una bandera del arcoíris, creando contenido relacionado con esta temática o simplemente subiendo a sus redes sociales la imagen de una pareja homosexual.

Este es el caso de Pronovias, la firma española de vestidos nupciales que ha decidido remarcar el mensaje de 'love is love' con fotos y vídeos de la boda de Andrea y Mireia, dos mujeres que decidieron llevar los vestidos de la marca para un día tan importante como ese.

"Hoy celebramos el amor de Andrea y Mireia, abrazando la belleza de su viaje único juntas. ¡Felicitaciones y los mejores deseos para la encantadora pareja!", decía la firma a través de Instagram, en un post donde muchas personas también han querido felicitar a Pronovias por posicionarse en un tema tan delicado como este.

Sin embargo, no todo el mundo está contento con estas fotos y no han dudado en ir en masa para dejar mensajes de odio homófobos en la cuenta de la firma, creando toda una guerra en la sección de comentarios.

Imagen de la discordia de Pronovias Cortesía

Mientras unos se alegraban de tener representación, otros no dudan en mostrar su desagrado. Las opiniones eran tan variadas que iban desde e "Gracias por esto Pronovias, no sabéis lo mucho que me habéis emocionado. Por fin me veo representada en uno de los días más bonitos de mi vida. Gracias y mil gracias por anteponer los principios, valores y libertad a los 'followers'. Gracias, de verdad" hasta "¡Promocionando que lo torcido es normal! ¿¡Qué enseñáis a los niños!? No tenemos por qué soportar este tipo de anuncios, por suerte somos muchos que no lo aprobamos", llegando a tener más de 12.000 'unfollows'.

Así ha sido la respuesta de Pronovias

Esta guerra ha escalado a otras redes sociales, llegando hasta Twitter donde han conseguido que la controversia se convierta en 'Trending Topic'. La polémica ha llegado hasta Pronovias, que no ha dudado en lanzar un comunicado.

"Estamos muy orgullosos de estar al lado de todas las personas que creen en el amor, sin diferenciar a ninguna persona por ningún motivo. Los comentarios negativos en nuestra última publicación, donde aparecen dos novias enamoradas e irradiando felicidad, nos han dado a entender que tenemos que seguir impulsando como marca líder mundial en el sector nupcial el 'Love is Love' porque el odio nunca ganará al amor verdadero. Para nosotros, nuestras clientas son siempre especiales, quieran a quien quiera, nos gusta verlas irradiar felicidad y que se sientan seguras con nuestros diseños en el día más importante de su vida", afirman desde la marca.

Junto al comunicado, Pronovias también ha creado un vídeo que ilustra todo lo que ha estado pasando estos días en sus redes sociales. Primero publicaron el look de cada una por separado en post diferentes, obteniendo muchos comentarios positivos, al contrario de la homofobia vertida en las fotos en las que ellas salen juntas. Ante esto, la firma ha respondido que "el amor no discrimina y nosotros tampoco".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.