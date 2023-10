La prensa extranjera se rinde ante la reina Letizia por su look del Día de la Hispanidad: "Qué elegancia"

Ayer, la actualidad estuvo marcada por el Día de la Hispanidad, con su tradicional desfile de las fuerzas armadas y el besamanos de después al que acudieron importantes personalidades de nuestro país. Sin embargo, pese a ser la Fiesta Nacional de España, los medios internacionales también se hicieron eco de todos los actos, pero sobre todo, de los looks que nos dejaron tanto Leonor como la reina Letizia.

El 12 de octubre fue uno de los días más importantes del año para la princesa de Asturias, no solo asistía a su primer desfile como miembro del ejército, también lo hacía con uno de los trajes de gala militares, acompañando a su padre en los actos más solemnes, como en el homenaje a los Caídos por España.

En un día tan señalado para ella, su madre, Letizia, quiso que Leonor tuviera todo el protagonismo, dejando sus conjuntos más formales y elaborados para otra ocasión y cambiándolos por un vestido camisero bastante veraniego, muy diferente de aquellos que suele usar en este tipo de actos.

Aunque la intención fue buena (y también eficaz), su look 'made in Spain' no pasó desapercibido, tal y como reflejaron tanto los medios nacionales como la prensa internacional, que alabó la elección de estilo de la reina.

Los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor EFE

Para toda la jornada, la reina optó por un vestido en color azul de Juan Vidal, uno de sus diseñadores de cabecera, con estampado de flores pequeñas blancas de la colección primavera/verano 2023 cuyo precio es de 700 euros. Se trata de un nuevo estreno de Letizia, con el que ha logrado convertirse en el centro de todas las miradas con un estilismo perfecto para un día soleado como el de ayer.

El diseño original es de manga larga y una lazada en el cuello, cortado en cintura alta con frunces en el pecho decorando un escote en 'V' profundo que se disimula con la lazada. Falda con godets asimétricos que dan vuelo y movimiento a la parte baja del vestido y abertura frontal decorada con botones forrados del mismo tejido. Sin embargo, el que llevó la reina fue modificado, quitándole la lazada y las transparencias, haciendo que el diseño sea completamente opaco.

Los medios internacionales alaban el look de Letizia el 12 de octubre

Este detalle no pasó desapercibido y medios de Inglaterra, Portugal, Italia y Alemania. Si bien todo el protagonismo se lo llevó Leonor, el Daily Mail calificó el vestido de la reina como "elegante", mientras que desde la revista portuguesa Caras escribieron: "La reina, que en muchos momentos de la ceremonia miró a su hija con cariño y orgullo, estrenó un vestido camisero azul con estampado floral en poliéster reciclado, con escote en pico, y una falda efecto plisado de manga larga del diseñador español Juan Vidal".

La reina Letizia en el 12 de octubre EFE

Los italianos fueron más zalameros con doña Letizia y entendieron perfectamente la situación. Fanpage.it comentó que "para no robarle el protagonismo a la Princesa de Asturias, Letizia eligió un sencillo vestido de flores", para luego añadir que "la prenda, realza su silueta gracias al escote en pico, fue modificada para ella. El vestido está confeccionado con la misma tela y con el fondo floral, pero el modelo es mucho más largo y lleva un lazo al cuello".

Por su parte, el medio alemán Bunte.de explicó lo orgullosos que estaban los reyes de España de su hija Leonor y de Letizia añadieron que "eligió un elegante y vaporoso vestido midi decorado con flores blancas". Como vemos, 'elegante' fue el adjetivo que siempre acompañó al estilismo de Letizia este 12 de octubre, y es que fuera de nuestras fronteras, los looks de la reina son igual de valorados y admirados que los de Rania de Jordania.

