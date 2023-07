Este es el posible vestido que la reina Letizia llevará en el Palacio de Marivent, en Mallorca, y sabemos por qué

Quedan tan solo unos días para que la familia real al completo vuele a Mallorca para disfrutar de sus tradicionales vacaciones. Si bien los reyes de España van a estar allí todo agosto, la princesa Leonor deberá dejarles antes, ya que el 17 de este mes ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza.

Aunque todos los años la vemos por primera vez en la isla en la gala de clausura del Atlántida Mallorca Film Fest, su aparición más especial es su llegada al Palacio de Marivent, donde tienen su residencia oficial, hacen su posado veraniego casi todos los años y reciben a las autoridades de las Illes Baleares.

Para esta ocasión, el año pasado continuó con la tradición de vestir con prendas de marcas ibicencas nada más pisar la isla, llevando un vestido de estilo 'boho chic' firmado por Charo Ruiz con un estampado de chumbera bastante informal en un coral intenso, escote bardot y una falda abotonada hasta la mitad del muslo que dejaba ver sus ya morenas piernas.

La conexión de Letizia y Paula Echevarría

No obstante, no era la primera vez que veíamos este vestido, y es que tan solo unos días antes, Paula Echevarría posada con un look prácticamente idéntico de la misma marca en una playa de Marbella. Si bien esto pudo ser fruto de la causalidad, ya estamos pendientes de todos los looks de la actriz, que ayer volvió a subir una foto en esa misma playa.

En la imagen, vemos a Paula en la orilla llevando un peinado con dos trenzas bastante original y el vestido negro largo Giogia de Charo Ruiz. Su diseño se compone de un escote corazón enmarcado por delicados tirantes ribeteados de encaje, que se complementa con una falda fluida en niveles que se mueve para resaltar la delicada entretela y los voluminosos detalles del tejido de 'voile' de algodón, con un precio de 596 euros (ref: 231625).

Como vemos, cumple con todos los requisitos que pide Letizia para su primer look vacacional: hecho en las islas y con estética ibicenca. Sin embargo, el negro puede resultar ser un color demasiado formal para esta ocasión (y seguro que lo usará para la gala de clausura del Atlántida Mallorca Film Fest), por lo que puede que elija un tono algo más claro.

Por suerte, este vestido tiene una misma versión en blanco, un color que potencia el moreno del que ya presume la reina y que muchas veces ha utilizado a la hora de aterrizar en Mallorca.

Vestido largo 'Giogia' en blanco de Charo Ruiz Cortesía

Por supuesto, todo esto son conjeturas y todavía estamos expectantes por ver con qué nos sorprenderá este año. Sin embargo, esperamos que esta conexión entre Paula Echevarría y Letizia perdure en el tiempo, creando una especie de amistad a través de la moda.

