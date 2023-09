De la Plaza de Colón al río Manzanares: los desfiles más especiales del arranque de la Mercedes Benz-Fashion Week de Madrid

Madrid vuelve a convertirse en la capital de la moda. Del 12 al 17 de septiembre, tiene lugar la 78ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW). Este septiembre de 2023, la iniciativa ha ampliado una jornada más para los desfiles en la ciudad, ofreciendo así un calendario exquisito de diseñadores de toda España que derrochan talento.

Tras las propuestas presentadas en las calles madrileñas, tendrá lugar el inicio del programa oficial de desfiles de un total de 21 creadores que presentarán sus propuestas en el pabellón 14.1 de IFEMA Madrid, como cada año, concretamente del 14 al 17 de septiembre.

Los diseñadores encargados de dar el pistoletazo de salida a esta semana de la moda fueron SKFK, Viriato, Eduardo Navarrete, Félix Ramiro, la Universidad de Diseño y Tecnología (UDIT), Maison Mesa o Álvaro Calafat, que tras debutar en la MBFW el pasado septiembre de 2022, este año ha decidido hacer su presentación por su cuenta.

Moda sostenible con el desfile de SKFK

En un mundo donde la moda es cada vez más fugaz y pasajera, Maia Eder, la directora creativa de SKFK (Skunkfunk) se ha convertido en un faro de conciencia dentro de la industria. Para ello ha creado una colección centrada en el 'slow fashion' con la que busca crear identidad y valor cultural con la ropa en un mundo que debería ser un poco más paciente.

Con un estilo urbano, centrado en el 'street style' la colección Kimua que nació en el País Vasco y ha debutado en la MBFWMadrid, se ha presentado con una inspiración oriental y geométrica, repleta de color. Con 'denim',' 'prints' florales, piezas 'black and white', trajes y kimonos o vestidos 'oversize' la marca busca que reconectemos con la naturaleza en esta experiencia que te hace pensar que quizá es mejor, "comprar menos y mejor".

SKFK en la MBFWM D.R.

Maison Mesa despliega la pasarela en la plaza de Colón

Aprovechando una pasarela de más de 100 metros en la plaza de Colón de Madrid, Juan Carlos Mesa ha cerrado la primera jornada de desfiles de la MBFWMadrid. El diseñador de Maison Mesa ha puesto el foco en su colección en la moda inclusiva con tallas diversas y prendas para todas las edades con una apuesta por la sostenibilidad y la artesanía.

El evento comenzaba con la canción, The Things That Dreams Are Made Of, con prendas que empezaban y terminaban con un color blanco inmaculado. Con estos diseños también han contrastado con tonos neón y lentejuelas que ha incluido con la idea de transmitir el incentivo del diseñador para luchar por los sueños, como el que él mismo ha cumplido, desfilando en esta plaza de Madrid.

El nuevo talento de UDIT

Matadero se convirtió en el escenario perfecto para los jóvenes diseñadores de UDIT (Universidad de Diseño y Tecnología) de mostrar sus últimos trabajos dentro del marco de la Semana de la Moda de Madrid. La colección Lo Fugaz SS24, fue presentada con la colaboración de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que amenizó la hora que duró el desfile con piezas que seguían la misma temática, como el icónico Bolero de Ravel.

Junto al Museo Thyssen-Bornemisza, los estudiantes se inspiraron en el impresionismo para crear más de 90 diseños en los que reinterpretaron este movimiento artístico. En la colección podemos encontrarnos desde minivestidos de estilo 'lady' hasta corsés de metal o vestidos que cambian de color al echarles agua.

Desfile 'Lo Fugaz' de UDIT UDIT

La elegancia 'camp' de Eduardo Navarrete

Si su anterior desfile fue un día de verano en Benidorm, en la colección 10.1 Eduardo Navarrete ha querido darnos unos diseños más sofisticados, pero siempre desde el humor que le caracteriza. El Palacio de los Duques de Santoña acogió a los 10 maniquíes que lucieron los looks con los que el diseñador puso en valor la artesanía y la confección tradicional en una muestra de piezas realizadas manualmente con cristales de Swarovski.

Tejidos nobles y variados como rasos, moarés, terciopelos y jacquard protagonizan una colección que, salpicada por alguna figura blanca, apuesta por las tonalidades oscuras como protagonistas de una propuesta de costura que evoca la elegancia y la extravagancia de la noche, mediante siluetas variadas que van desde cortes asimétricos a espaldas al aire, además de grandes volúmenes que aparecen coronados por plumas de marabú y pedrería.

Diseño de la colección 10.1 de Eduardo Navarrete D.R

El desfile 'flotante' de Álvaro Calafat

Con sólo 28 años y de origen malagueño, Álvaro Calafat ha conseguido ganarse en tiempo récord el respeto de la industria 'fashion' gracias a su impecable trabajo. Tras debutar el pasado 2022 en la MBFW, este 2023 ha decidido presentar su nueva colección, FIAMMA 24, en la capital de manera independiente y con un desfile que se corona como uno de los más originales de la edición: sobre el Puente Cáscara Matadero de Madrid.

Esta mítica arquitectura del Río Manzanares se convirtió durante la jornada de ayer en una auténtica pasarela en la que el joven malagueño presentó su último trabajo con un ritmo muy urbano, al que contribuyeron los raperos DelaOssa & Easy-S, que actuaron en directo, y que exhibe "a una familia". En ella, la mafia es la seña de identidad: "Esta colección es fuego, es mi manera de contestar, una crítica al ‘hater’, a la persona que critica y no hace. La estética es dura y la propuesta muestra a una lista de personajes que conviven dentro de un mismo grupo, cada uno con su propia personalidad, todos dentro de Fiamma. Es una colección, sí, pero para mí es, además, una manera de protegerme, es el respaldo, el amor, el amparo y la optativa violenta a los problemas", detalla Álvaro Calafat.

Desfile de Álvaro Calafat en el Puente de la Cáscara de Matadero (Madrid) Carlos Sempere

En ella, las estructuras 'oversize', la desaparición de las barreras estéticas, la combinación de colores suaves y vibrantes, y los bordados, pedrería y volúmenes destacan. Además todas las piezas respiran un aire urbano y futurista que empodera a quienes las lucen. Convirtiéndose así en su "colección fetiche" hasta la fecha, tal y como confiesa el diseñador.

Como novedad, Álvaro Calafat ha subido sus primeras gafas de sol a la pasarela: un modelo diseñado en colaboración con la firma malagueña Laveta Eyewear de maderas macizas y bioacetato sostenible que recupera la artesanía para combinarla con la precisión de la tecnología.

