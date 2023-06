De la playa a 'El Hormiguero': así lleva Nuria Roca el bikini con traje

Las lluvias de la primavera se resisten todavía a abandonarnos y, aunque técnicamente no es verano (empieza el 21 de junio), ya nos estamos impacientando para que llegue el sol y las temperaturas cálidas.

A principios de mayo el buen tiempo nos hizo confiarnos y cambiamos toda la ropa de invierno con la esperanza de una época estival adelantada. Sin embargo, la DANA tenía otros planes. En los últimos 15 días, nuestro vestuario ha sido de todo, menos estiloso y es que intentar combinar el armario de verano con la ropa de abrigo no ha sido nada fácil, aunque lo hemos intentado llevar lo mejor que hemos podido.

Después de llevar mini vestidos con abrigos, pantalones de lino con katiuskas o faldas fluidas con gabardina, Nuria Roca ha dado con la combinación perfecta para mezclar estos dos mundos opuestos con mucho glamour.

Ayer, la colaboradora de El Hormiguero acudió al programa con un look perfecto para cualquier ocasión durante todo el año. Sí, has leído bien, un conjunto con el que triunfar en primavera, verano otoño e invierno. Quien hubiera pensado que la prenda más importante de nuestro vestidor iba a ser un bikini.

La presentadora hizo su aparición en el programa con un dos piezas de la firma Bo Star en color naranja (uno de los tonos perfectos para potenciar el moreno) y de lurex, ese tejido brillante que triunfó estas navidades y promete ser imprescindible en esta nueva temporada.

No obstante, lo mejor de este look es el top, más específicamente el top del bikini. Sí, Nuria Roca ha combinado un traje de fiesta con uno de baño y, a pesar de ser una opción arriesgada, ha acertado de lleno. Esta combinación es perfecta para los 'beach clubs' más exclusivos y, al ser del mismo tono y con lurex, no existe mejor alternativa.

Tanto la 'blazer' como los pantalones de tiro alto y 'wide leg' combinan genial con el top que luce Nuria del bikini Bianca, un modelo de corte sencillo, cómodo y con un toque único, muy femenino gracias al tejido de lúrex en color cognac. Se ata con lazadas a los hombros que le dan el toque dulce a la prenda y, además, permiten el ajuste perfecto según el cuerpo y el pecho de cada mujer.

Bikini 'Bianca' de Bo Star Cortesía

El top tiene una pinza lateral y un corte que embellece y realza el pecho sin necesidad de ballenas ni rellenos. Especialmente cómodo para mujeres con mucho pecho que necesitan un sostén que les aporte sujeción y estilice el escote así como para mujeres con poco pecho que buscan un sujetador que no les aplane más el pecho.

Sin embargo, tenemos una mala noticia: el dos piezas que lleva la colaboradora se encuentra completamente agotado. Pero si te has enamorado del conjunto, nos chivan desde la marca que tienen el mismo conjunto en lino que, por cierto, es el tejido estrella del verano. El bikini, por su parte, sigue estando disponible en la página web de la firma y su precio es de 89 euros.

