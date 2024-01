¿Fue plagio el look de las Campanadas de Cristina Pedroche? Estas son las claves

Cada 1 de enero la polémica está servida. Tras el empacho con las uvas, se ha convertido en tradición criticar el look con el que Cristina Pedroche dio esa noche las Campanadas para dar la bienvenida al nuevo año: que si va desnuda, que si es hortera, que si es demasiado raro o si se ha copiado de una firma o alguna famosa.

Desde que comenzó hace 10 años en este formato, esta es la quinta ocasión en la que se le acusa de plagio, como ocurrió con el bikini de flores (muy parecido al de Yves Saint Laurent) o el look del año pasado, que muchos compararon con el que India Martínez lleva en un videoclip del 2019.

Sin embargo, todos los años, Josie, el estilista de la presentadora, defiende estas elecciones de vestuario a capa y espada, y este no iba a ser una excepción. En esta última ocasión, se ha vuelto a acusar de plagio comparando el diseño con uno que llevó Becky G en una sesión de fotos, a lo que el experto en moda sentenció: "No, no tiene nada que ver, no es el mismo material, quisimos hacer lo que nos dio la gana".

Plagio ¿sí o no?



No obstante, aunque muchos opinan que se trata de una copia, otra parte no está tan segura. En la moda, a diferencia de otras expresiones artísticas, el plagio en los diseños es más difícil de demostrar, teniendo que cumplir una serie de requisitos para que se demuestre como tal.

Comparan un vestido de Becky G con el de Cristina Pedroche en las Campanadas Canva / Montaje: 20minutos

Según explicó a La Vanguardia Antonella DiCampo, directora del Instituto Español de Derecho en la Moda, "para que una prenda se considere un plagio de otra debe demostrarse ante un tribunal especializado que guardan ciertas similitudes entre ellas. Pero, si un experto percibe siete diferencias entre la prenda denunciada y la original, la ley no lo considerará plagio".

Estas diferencias pueden ir desde el largo del vestido o el tipo de tejido empleado hasta otros menos perceptibles a simple vista como las costuras. Este mismo caso lo hemos podido ver más en la moda 'low cost', donde las firmas lanzan diseños muy similares a los que podemos encontrar en las marcas de lujo. "Algunas firmas se apropian de un diseño y realizan modificaciones expresas para evitar la denuncia y que sea considerado una simple inspiración del diseño original", añade la experta.

Si bien podemos encontrar similitudes entre el vestido de Becky G y el diseño de Cristina Pedroche, lo cierto es que, ante un tribunal, se consideraría inspiración, al igual que ha pasado con los demás looks que ha llevado la presentadora durante las Campanadas.

