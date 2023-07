Philippine Leroy-Beaulieu, de 'Emily en París', muestra cómo llevar un vestido asimétrico sin sujetador a los 60 años

El estilo, al igual que el amor, no tiene edad y Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie en Emily en París) no para de demostrárnoslo cada vez que puede. La actriz tiene un gusto por la moda bastante singular y, como buena francesa, no tiene miedo a arriesgar y ponerse lo que más le gusta.

A sus 60 años, la francesa está mejor que nunca y ha conseguido revolucionar la industria desafiando los límites de lo que una mujer debe ponerse o no a su edad. En todas las semanas de la moda de París nos sorprende con un look espectacular, como hace un par de años con un vestido completamente transparente (adelantándose a las tendencias), el abrigo con corsé de hace unos meses o incluso desfilando para Weinsanto.

Ayer fue la inauguración de la Semana de la Alta Costura y, por supuesto, no quiso perderse el desfile de Schiaparelli. Allí se encontró con Cardi B y su espectacular look de terciopelo y plumas, encarnando esa estética ostentosa tan estadounidense, mientras que ella optó por algo más discreto, pero igual de rompedor.

Leroy-Beaulieu volvió a revolucionar el 'front row' a la francesa, sin sujetador, con un vestido sedoso y atrevido con el que hizo toda una declaración de intenciones. Porque sí, las mujeres de 60 también son sexis.

Philippine Leroy-Beaulieu en el desfile de Schiaparelli HC FW23 Getty Images

La actriz se presentó en las icónicas escaleras del Petit Palais con un vestido midi en color champagne con bajo y escote asimétricos, con los que Philippine presumía de brazo y pierna. El diseño recordaba a una toga romana, a juego con la historia de la firma, además de un frunce en la cintura y detalles de botones dorados en manga y bajo.

Los zapatos 'nude', también de la firma, con dedos en relieve, una de las últimas señas de identidad de Schiaparelli que, o lo amas o lo odias, pero que desde luego no deja a nadie indiferente. Esto también lo hemos visto en el brazalete con un ojo y el bolso con una cara que llevó la actriz.

De nuevo, la intérprete de Sylvie en Emily en París, demostró, con mucha soltura y sofisticación, que un pezón es eso, nada más que un pezón, sin ningún tipo de moral o vergüenza entre medias, llevando un estilismo en el que prescindía del sostén.

Leroy-Beaulieu se ha vuelto una experta en este tipo de looks, demostrando que mostrar el cuerpo no es algo únicamente reservado a las mujeres de menos de 40. Según nos hace ver la actriz, la sensualidad es una cualidad intrínseca de la mujer, que puede sacar a la luz o no según su personalidad, animándonos a no tener miedo a la hora de vestir, y menos a la censura de Instagram.

