"Pecado capital": una actriz aparece con un vestido de Dior completamente arrugado en los Emmy

Las alfombras rojas son el mejor momento para lucirse y acaparar titulares con los mejores looks de la noche. Sin embargo, mientras algunas estrellas destacan por sus vestidos glamourosos e impactantes, otras protagonizan algunos de los momentos más impactantes de la noche, ya sea por una coincidencia del mismo 'outfit' o un detalle que haya llamado la atención.

Con la entrada del año, también comienza el circuito de las entregas de premios, y es que aunque tan solo llevamos 2 semanas en el 2024, ya hemos vivido 3 de los más importantes: los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards y los Emmy.

Los dos primeros nos han dejado una 'red carpet' plagada de looks arriesgados que han triunfado tanto en la prensa como en redes sociales, incluso los hombres lo han dado todo con trajes atrevidos y zapatos más femeninos que no han pasado desapercibido. Sin embargo, la de los Emmy ha sido más comedida, aunque nos ha dejado un par de momentos que no podemos pasar por alto.

Uno de ellos lo ha protagonizado la actriz Quinta Brunson (Abbott Elementary), que ha dejado a muchos de piedra al aparecer con su vestido de Dior completamente arrugado.

Quinta Brunson en los Emmy 2023 Frederic J. Brown/Getty Images

Si ya nuestras madres se ponían nerviosas cuando salíamos de casa con una camiseta algo arrugada, no nos queremos imaginar su reacción cuando vea este vestido de Christian Dior repleto de arrugas por todas partes.

Si bien algunas firmas como Versace proclamaron hace un par de temporadas que la arruga es bella con diseños hechos así a propósito y Dior ya presentó algunos vestidos de este estilo en su colección primavera-verano 2023, ninguno de ellos contaba con arrugas tan marcadas y profundas como el de Brunson, por lo que muchas personas se han preguntado si realmente es algo hecho a propósito o se trata de un error estilístico.

Después de muchas bromas y memes con planchas, la estilista de la actriz, Jessica Paster, comentó en un post de Check the Tag en Instagram que ya se imaginaba el revuelo que iba a causar este look: "Chicos chicos chicos... Es satén aplastado... ¡¡Sabía que ibas a decir algo!! Es una silueta bonita en ella, al igual que la tela y el color".

Sin embargo, la historia de Paster no ha terminado de convencer y muchos lo tomaron como una excusa. Es bonito y se trata de una silueta perfecta para ella. No me importa una tela arrugada a propósito, pero debería haber MÁS en el vestido para consolidar realmente el propósito", "A propósito o no, esto es un pecado capital", respondían.

