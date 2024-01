Descubrimos el detalle con el que Rosalía deja huella en 'sus hombres', de Rauw Alejandro a Jeremy Allen White

Ya no es ningún secreto que Jeremy Allen White y Rosalía están juntos, han sido muy discretos (aunque los hemos visto compartir pitillos y confidencias en más de una ocasión), pero ahora ya hemos sido testigos de su primer beso en público.

De momento ellos no lo han hecho oficial, no les vimos juntos en los Globos de Oro y tampoco han posado en la alfombra roja de los Critics Choice Awards, galardones que otorga la crítica cinematográfica americana y canadiense a los mejores proyectos de la industria del cine y la televisión, y que se celebraron el 14 de enero en Santa Mónica (California) pero esta vez ha habido un detalle ‘fashion’ que nos ha llamado poderosamente la atención.

El accesorio delator

El actor, que subió al escenario a recoger el premio a 'Mejor Actor de Comedia', llevó un total look negro formado por un traje de raya diplomática y camisa, firmado por Saint Laurent. Aunque iba correctísimo y el estilismo elegido le favorecía enormemente no ha sido eso lo que nos ha cautivado. Ha sido un detalle en rojo al que el protagonista de 'The Bear' nos tiene muy poco acostumbradas. Jeremy llevaba una flor en la solapa, una amapola roja concretamente.

Jeremy Allen White Critics Choice Awards 2024 Getty Images

Este detalle podría pasar más desapercibido si no fuese porque en los Latin Grammy de 2022, cuando Rosalía posaba con su pareja de entonces, Rauw Alejandro, este llevaba exactamente el mismo broche en la solapa. La coincidencia no deja de ser, cuando menos 'rara'. ¿Será un regalo de Rosalía? ¿Serán los dos artistas unos enamorados de las amapolas? Sea como fuere lo mismo crean tendencia y convierten a la amapola en el accesorio estrella de la temporada.