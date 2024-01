Premios Emmy 2023: aciertos y errores de la alfombra roja

La huelga de actores y guionistas de Hollywood del año pasado no solo afectó a las promociones de películas o a la taquilla, también a entregas de premios como los Emmy, que se atrasaron hasta la madrugada del 16 de enero, un día después de los Critics' Choice Awards.

No obstante, este cambio de fecha no ha conseguido que los actores y actrices intenten darlo todo en una alfombra roja bastante atípica, en la que han preferido ser más comedidos y no arriesgar demasiado. Mientras que ellos han apostado por los trajes tradicionales (sí, Pedro Pascal también), ellas demuestran que el rojo va a ser el color de la temporada.

Para que no te pierdas nada, recopilamos los aciertos y errores en los looks de nuestras estrellas favoritas, en una 'red carpet' que ha sorprendido a muchos.

Ok. Selena Gómez

Selena Gomez en los Emmy 2023 Getty Images

Últimamente, la actriz está sorprendiendo en las entregas de premios con sus elecciones de vestuario. Si bien en los Globos de Oro no terminó de convencer, esta vez ha acertado con este vestido de escote 'strapless' con transparencias y 'paillettes' granates de Oscar de la Renta, uno de sus diseñadores de referencia.

Ok. Jenna Ortega

Jenna Ortega Gilbert Flores/Getty Images

Jenna Ortega fue a lo seguro con este vestido bordado de Christian Dior Alta Costura. De nuevo, las transparencias y el escote palabra de honor fueron los protagonistas, esta vez en un look estilo princesa y de largo midi. Los zapatos, también semitransparentes, acompañaban al conjunto.

Ko. Aubrey Plaza

Aubrey Plaza en los Emmy 2023 Getty Images

La estrella de White Lotus no acertó con con este vestido tan vanguardista de Loewe, cuyo diseño cuadrado en la parte de arriba con un alfiler atravesado no terminaba de sentarle bien. Por otro lado, las sandalias de plataforma doradas no fue una gran elección.

Ok. Christina Ricci

Christina Ricci en los Emmy 2023 EFE

Entre las sorpresas de la noche, nos encontramos con Cristina Ricci, que combinó el plateado de sus accesorios -una de las grandes tendencias de la temporada- con un vestido de terciopelo negro con estote en 'V' de vértigo firmado por Saint Laurent.

Ko. Katherine Heigl

Katherine Heigl en los Emmy 2023 EFE

Si bien el color rojo fue muy favorecedor para Katherine Heigl, este diseño de Reem Acra con escote corazón y corte sirena hubiera sido perfecto si no fuera por el detalle de la flor en la parte superior del vestido, consiguiendo hacerlo ver bastante anticuado y pasado de moda.

Ko. Quinta Brunson

Quinta Brunson en los Emmy 2023 Frederic J. Brown/Getty Images

Un look que ha generado debate en redes sociales ha sido el de la actriz Quinta Brunson, que apareció con un vestido rosa de Christian Dior completamente arrugado y nos hace preguntarnos si no había ninguna plancha en el hotel.

Ok. Elizabeth Debicki

Elizabeth Debicki en los Emmy 2023 Getty Images

Con la elegancia que le caracteriza, Elizabeth Debicki (Lady Di en The Crown) posó en la alfombra roja con un espectacular vestido burdeos y escote infinito en la espalda de Christian Dior que cambiaba de color según la iluminación.

Ok. Camila Morrone

Camila Morrone en los Emmy 2023 Getty Images

Que un vestido sea sencillo, no significa que sea un mal look y así lo demostró la actriz y modelo Camila Morrone en la alfombra roja de los Emmy 2023. Este diseño rojo de Atelier Versace con tirantes spaguetti, estote redondo y cola nos recuerda al icónico vestido que llevó Jennifer Lawrence en los Oscar del 2011.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian y Travis Barker en los Emmy 2023 Getty Images

A diferencia de los looks extremadamente ajustados que llevan sus hermanas, Kourtney Kardashian se decantó por un traje negro con un sujetador de encaje debajo. Si bien el estilo 'oversize' es tendencia, el conjunto le quedaba demasiado grande. Esto se notaba sobre todo en la americana, que se le hacían arrugas por todas partes.

Ok. Jessica Chastain

Jessica Chastain en los Emmy 2023 Gilbert Flores/Getty Images

El toque de color lo puso Jessica Chastain con un vestido verde lima que contrastaba con su melena pelirroja. Se trata de un diseño de Gucci con escote en 'V' y flecos en la parte de abajo de la falda que le aportaba mucho movimiento.

Ko. Kathryn Hahn

Kathryn Hahn en los Emmy 2023 EFE

La actriz de Bad Moms es la prueba de que a veces menos es más con este conjunto de encaje de Christian Dior vintage. La camisa semitransparente de organza con las chorreras y el cuello con flecos, la falda con transparencias, flotes bordadas, desflecado en el bajo... Todo fue demasiado.

Ko. Bella Ramsey

Bella Ramsey en los Emmy 2023 Gilbert Flores/Getty Images

La temporada de premios no está siendo una de las mejores para Bella Ramsey que, con este, ya suma tres Ko seguidos en la alfombra roja. En esta ocasión, si bien el traje verde Gucci con los mocasines granates nos encanta, la camisa azul con el jersey de cuello alto rojo que lleva debajo estropearon todo el look.

Ok. Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan en los Emmy 2023 Frederic J. Brown/Getty Images

Entre las más atrevidas nos encontramos con Rachel Brosnahan, que nos conquistó con su vestido corsetero granate y abertura lateral en la falda de Versace. Si bien las sandalias no fueron una buena decisión, el resto de su look lo compensa de sobra.

Ko. Ali Wong

Ali Wong en los Emmy 2023. Jay L. Clendenin/Getty Images

Uno de los grandes Ko de la noche fue el vestido de la humorista Ali Wong que, en un intento de abarcar demasiado, este look de Louis Vuitton no terminó de gustar. Las transparencias con las lentejuelas plateadas de la parte de arriba no conjuntaban con la falda azul y estampado floral de estilo 'kitsch' de la falda.

Ko. Suki Waterhouse

Suki Waterhouse en los Emmy 2023 Neilson Barnard/Getty Images

La actriz aprovechó para presumir de embarazo del bebé que espera junto a Robert Pattinson con un vestido adaptado de Valentino Alta Costura. Sin embargo, el escote peto junto al corte a la cadera de la voluminosa falda y el lazo que la corona no sentaban bien.

Ok. Monica Bellucci

Monica Bellucci y Tim Burton en los Emmy 2023 Getty Images

La actriz italiana acompañó a su pareja, Tim Burton, con un 'smoking' tradicional que cambiaba los pantalones por una falda ajustada de corte sirena, dándole un toque extremadamente femenino a un diseño puramente masculino.

Ko. Simona Tabasco

Simona Tabasco en los Emmy 2023 Frederic J. Brown/Getty Images

La actriz de White Lotus apareció con un vestido de flores de la colección primavera verano de Marni. Si bien el diseño lleno de 'stickers' era muy divertido, no terminaba de encajar en una alfombra roja como esta.

Ko. Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge en los Emmy 2023 Kevin Mazur/Getty Images

En esta ocasión, Jennifer Coolidge pecó de discreta con un vestido de tul en negro y ocre de Etro, con unos colores que apagaban a la actriz y no le favorecían.

Ok. Ellen Pompeo

Ellen Pompeo en los Emmy 2023. Jay L. Clendenin/Getty Images

Otra revisión del 'smoking' la llevó la icónica Ellen Pompeo (Anatomía de Grey) con un sencillo, aunque favorecedor conjunto. La simpleza de la falda satinada deja todo el protagonismo a un top transparente con adornos de pedrería y cuello de camisa.

Ok. Kirsten Dunst

Kirsten Dunst en los Emmy 2023 EFE

Aunque nos hubiera gustado de Kristen Dunst hubiera arriesgado un poco más, la actriz aprueba con este vestido de lunares en tonos rojo de Chanel, con el pecho cruzado, escote en la espalda y una discreta cola.

