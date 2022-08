El mini vestido transparente con cristales de Taylor Swift y otros looks extravagantes de los Premios MTV VMA 2022

Este pasado 29 de agosto, en Nueva Jersey, tenía lugar uno de los eventos más esperados del año, los MTV Video Music Awards 2022. La gran noche de la música y del videoclip nos regaló momentos y actuaciones memorables, además de una alfombra roja repleta de looks a la altura del evento.

Entre los artistas más galardonados de la ceremonia se encontraban algunos como Harry Styles o Lil Nas X, ambos con 3 premios; y otros como Nicki Minaj o Red Hot Chilli Peppers que se fueron a casa con dos astronautas.

Pero la triunfadora indiscutible de la noche fue la icónica Taylor Swift, no solo por sus tres galardones sino también por su brillante vestido. La cantante consiguió los premios a Mejor Video, Mejor Directora y Mejor Corto gracias al video musical de su canción All Too Well, una verdadera obra de arte de 10 minutos de duración que sus fans disfrutaron una y otra vez durante meses.

En cuanto a su elección de look, Taylor escogió un vestido mini transparente envuelto en pedrería plateada, obra del gran Oscar de la Renta. No es la primera vez que la cantante utiliza los brillantes para sus estilismos, pero ni ella ni nosotras nos cansamos de verlos.

Taylor Swift en los MTV VMAs 2022 John Nacion/STAR MAX/IPx

Este espectacular vestido con el que dejó sin palabras a toda la alfombra roja ha dado que hablar también por otras razones. Algunos usuarios de Twitter encontraron en él una indirecta a Kanye West y a su incidente con la cantante en estos mismos premios. Aquella noche de hace 13 años, en la que West interrumpió el discurso de agradecimiento de una joven Taylor, ella llevó un vestido similar. ¿Indirecta o coincidencia?

el hecho de que hoy se cumplan 13 años desde que kanye west arruinó el discurso de taylor swift en los #VMAs y ahora lleva un vestido haciendo referencia a ese día y LOOK WHAT YOU MADE ME DO TAYLOR DIOSAAAAAAA pic.twitter.com/6xgFKxix3J — Marko Diaz (Taylor’s Version) (@markoodiaz) August 29, 2022

Otros looks de la noche

Eventos como este, que recogen a los mejores artistas musicales de nuestra década, son también una oportunidad para disfrutar de la moda. Además de Taylor, otras cantantes pisaron la alfombra roja con looks sorprendentes; nadie quería pasar desapercibido en una de las grandes noches de la música.

Otra de las figuras destacadas de la noche fue Anitta. La cantante ha sido la primera brasileña en llevarse a casa el premio a Mejor vídeo latino, gracias a su canción Envolver. Para celebrarlo, se ha decantado por lucir un look elegante a la par que muy atrevido, un vestido diseñado por la firma italiana Schiaparelli que nos ha dejado sin aliento. El diseño incluía una falda recta, un corsé irregular y una maraña de hilos que tapaban su pecho. Sin duda, todo un acierto.

Anitta en los MTV Video Music Awards Evan Agostini / Gtres

La alfombra roja de los VMAs se llenó de mujeres talentosas y con mucho estilo. Otra de las favoritas de la noche fue la californiana Becky G. La cantante llevó uno de los looks más arriesgados de la noche, confeccionado por el diseñador libanés Zuhair Murad. Se trata de una prenda repleta de chaquiras y lentejuelas, que juntas forman imágenes inspiradas en planetas y horóscopos. Los laterales de este extravagante vestido contaban con una enorme abertura que completaban el look más sensual de la noche.

Becky G con un vestido de Zuhair Murad Evan Agostini / Gtres

Más discreta pero igualmente atrevida ha sido la elección de Ashley Graham, otra de las mejores vestidas de la gala. La modelo curvy ha llevado un vestido negro con 'cut out' que le daba un toque sexy a esta elección en principio sencilla. Firmado por Houghton, esta prenda ha convertido a Graham en una de las más comentadas del evento. Unas jotas plateadas y un potente 'smokey eye' completaban este look sensual pero elegante.

Ashley Graham en los MTV Video Music Awards John Nacion/STAR MAX/IPx

Cerramos esta recopilación con el extravagante look verde fosforito de Ava Max, un conjunto de top y falda de Coperni que atrajo todas las miradas. Lo combinó con unos tacones de vértigo y un maquillaje y unos accesorios sencillos que daban protagonismo al color de las piezas. No cabe duda de que Ava no ha pasado desapercibida, aunque algunos llegan a considerarle una de las peores vestidas de la gala.

Ava Max con un look verde fosforito Evan Agostini / Gtres

