Marta Lozano tiene los 'leggings' de red brillantes con los que triunfarás esta Nochevieja

Seguimos en busca del estilismo diez para Nochevieja, y aunque Marta Lozano lleva toda la temporada inspirándose de cara a estas fechas en la que los eventos con amigos, las cenas de empresa y los reencuentros familiares han sido protagonistas, no ha sido hasta hoy que hemos tenido flechazo con el look que ha lucido junto a la marca de Calzedonia.

Toda ‘it girl’ amante de la moda ya habrá dado un repaso a todas las propuestas e ideas espectaculares y fáciles de imitar enfocadas a todas estas fechas repletas de compromisos y citas especiales.

Está demostrado que incluso en Zara hay verdaderas joyas si sabes buscar bien, pero estos 'leggings' de red brillantes que luce Marta Lozano le darán a tu look ese punto ‘glitter’ que no puede faltar en un look navideño.

No es la primera vez que vemos estos pantalones de red brillante con ‘strass’ entre las redes sociales de nuestras ‘influencers’ de más confianza, pero sí que será la definitiva para darnos cuenta de que, efectivamente, necesitamos unos ya para nuestro ‘closet’ porque son el objeto de deseo de todas las ‘insiders’ esta temporada, y prometen agotarse antes de año nuevo.

Marta Lozano junto con su íntima amiga ‘influencer’ también Teresa Andrés Gonzalvo han sido imagen de la campaña de publicidad de la nueva colección de Calzedonia a la que pertenece esta prenda estrella.

Marta Lozano instagram/ @martalozanop

No son los ‘leggings’ clásicos que siempre hemos conocido de la marca y que más de una tenemos en nuestro armario. Son de la nueva colección y están disponibles en todas las tallas por tan solo 49,95 euros.

Estos ‘leggings’ se adaptan a la figura de cualquier cuerpo gracias al diseño de tiro alto y cintura cómoda. Están adornados con una cascada de ‘strass’ brillantes que hacen a la prenda tener un acabado de ensueño, además esta bonita caída adornada de brillantes hace que sea una de las mejores opciones para la gran noche. Sobre todo para aquellas que huyen de los vestidos y faldas, y buscan más la comodidad sin renunciar al glamour.

Marta Lozano instagram/ @martalozanop

Son demasiado bonitos para ser verdad. Con esta prenda llevarás el look con el que triunfarás oficialmente.

