María Jesús Montero se atreve con la 'bota-calcetín' más fashion para ir al Consejo de Ministros

El gobierno retoma su agenda con la primera reunión del Consejo de Ministros del año, trasladándose hasta La Moncloa donde no puede faltar la foto de rigor con el maletín de cada ministerio. Es en estos momentos en los que aprovechamos para analizar el look de los políticos, y es que la moda se ha convertido en una nueva preocupación para ellos.

A través de la ropa no solo consiguen expresar sus ideas u orientación política, también acercarse a sus electores mientras siguen las últimas tendencias. Yolanda Díaz e Isabel Díaz Ayuso son las mayores representantes de este nuevo enfoque en la política, conjuntos más en tendencia que no paran de acaparar titulares.

Quien últimamente también ha apostado por llevar looks más trabajados y a la moda ha sido María Jesús Montero que, además de llamar la atención por sus pendientes, esta mañana ha arriesgado con su estilismo durante la reunión del Consejo de Ministros.

Con un 'total look' blanco desde la cabeza hasta los pies y el maletín negro a contraste, la nueva vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha llegado a la cita con las botas más modernas que se han convertido en un 'must have' para las prescriptoras de moda.

El 'total look' blanco de María Jesús Montero Efe

Se trata de una bota-calcetín o bota-media que desde hace un par de temporadas han conquistado a las expertas en la materia, llegando incluso a estar en el armario de la reina Letizia. Este diseño, presentado por Balenciaga en el 2017, se convirtió en uno de los más atrevidos hasta el momento, y es que a día de hoy todavía no son aptas para todo el mundo.

Aunque no lo parezca, combinarlas es bastante sencillo, ya que, como nos muestra María Jesús, quedan ideales con faldas midi con algo de vuelo, por lo que son perfectas para estar abrigadas en estos días tan fríos de invierno.

Dónde conseguir las botas-calcetín de moda

Aunque es uno de los diseños de bota con más estilo, lo cierto es que es bastante difícil de localizar porque ahora lo que más se lleva es su versión en botín. Sin embargo, hemos dado con el diseño claro perfecto para acompañar todos tus looks.

Bota-media de Bviennic Amazon

Dentro del extenso catálogo de Amazon nos hemos encontrado con este modelo de Bviennic en color beige, con tacón sensato para estilizar la pierna y diseño 'strech' que se ajusta perfectamente a nuestra anatomía. La podemos encontrar también en marrón y negro, todas por 56,79 euros.

