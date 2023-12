¿Es este el look de la venganza de Pilar Rubio?

Este fin de semana (casi) no se ha hablado de otra cosa: la inminente separación de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Según los rumores que inundan las páginas de papel couché y prensa rosa, el motivo sería el apego que tiene la colaboradora de televisión a Madrid, y su poca adaptación a la vida en el campo que tiene ahora mismo en Sevilla.

Este tipo de cotilleos se han avivado por la ausencia de Rubio en los pasados Latin Grammy en la capital hispalense, donde había confirmado su asistencia junto a su marido. Sin embargo, lo que más avivaron los rumores de ruptura fue su desaparición en el cumpleaños de la madre del futbolista, donde no estaba en ninguna de las fotos.

Tras una completa ausencia en redes sociales de ambos, finalmente ha sido Pilar Rubio quien ha roto este silencio informativo. Aunque la colaboradora de El Hormiguero no ha dicho ni una palabra al respecto (solamente un corazón negro como 'caption'), su look ya ha dado mucho que hablar, ya que al verlo se nos viene un único nombre a la cabeza: Lady Di.

El 'vestido de la venganza' de Pilar Rubio

La semana pasada se llevó a cabo el desfile PreFall de Chanel en Manchester, donde presentaron la colección 'off-season' 2024 bajo el nombre de Metiers D'Art Show, al que Rubio fue invitada. Si bien se celebró el día 7, no fue hasta ayer que subió las fotos del estilismo que llevó en el 'front row'.

La televisiva fue una de las invitadas al exclusivo desfile, donde Virginie Viard nos presentó una de sus colecciones más exclusivas en las que no faltó el clásico traje de tweed de la firma con otros diseños más rompedores que nos acercan al espíritu 'underground' de Manchester. Si bien Pilar no levó un look inspirado en la 'maison' francesa, apostó por un conjunto inspirado en las últimas tendencias con cierto toque clásico, convirtiéndolo no solo en uno de los mejores estilismos todoterreno de la temporada, sino también una lección de estilo.

En Instagram aparece con una gabardina de cuero que lleva junto a un minivestido de punto de cuello perkins en un 'total look' negro, al que le agrega un toque de luz gracias a una cadena plateada con brillos de la firma. Consiguiendo un estilimo muy en tendencia con el toque de elegancia que le da la prenda de abrigo.

Pese a que no sabemos qué zapatos lleva, ya que no los vemos ni en post ni en las historias que ha subido, podemos conseguir un look de 10 combinándolo con unas botas de caña alta de piel.

Los 'vestidos de la venganza' que han marcado las rupturas más famosas a lo largo de la historia

Este concepto de 'vestido de la venganza' no es para nada nuevo y es que nació con la icónica Lady Di. Se trató de un vestido negro de seda sin hombros de Christina Stambolian, que Diana llevó a la fiesta benéfica de Vanity Fair celebrada en Kensington, Londres, en 1994 y con el que dejó al resto del mundo sin palabras al saltarse todos los protocolos de vestimenta da la casa real británica.

Sin embargo, este nombre le fue concedido porque durante la noche que se celebró el evento, salió la noticia en la que el príncipe Carlos confesaba que había engañado a la princesa de Gales con Camilla Parker-Bowles.

A partir de ese momento, muchas mujeres siguieron el ejemplo de Diana, apareciendo con looks de infarto tras una ruptura o infidelidad, como ha pasado con Shakira, Mariah Carey e incluso Miley Cyrus.

