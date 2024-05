El look más cañero de Paula Echevarría para una escapada a Barcelona por el Día de la Madre

Como cada primer domingo de mayo, Paula Echevarría comenzaba el día compartiendo un post en instagram con con sus fotos preferidas junto a su madre y recordándonos que, para ella, "ese sentimiento de "necesito a mi madre"... no tiene límite de edad. Ni de distancia".

Sin embargo y, a pesar de que no celebrará este Día de la Madre en su querida Candás, no ha querido desaprovechar la ocasión para pasar un fin de semana de desconexión en Barcelona junto a su pareja, Miguel Torres (que también la felicitó por este día con un video en la red social) y con el pequeño Miki.

Ambos llegaban ayer por la tarde a uno de los hoteles más conocidos de la capital y, como la buena influencer que es, Paula Echevarría no dudó ni un segundo a la hora de hacernos un tour por él. Entre techos de vértigo, el spa, las increíbles vistas a la Sagrada Familia de su habitación y una envidia (buena) general, no pudimos evitar focalizar toda nuestra atención en su look.

El look más cañero de Paula Echevarría

Si Balenciaga demostró en su último show que el estampado de leopardo triunfaría esta temporada y todas las amantes de la moda ya nos hemos hecho con alguna prendita con este print, Paula Echevarría no iba a ser menos. La actriz presumía de tipazo con una falda de leopardo larga y la combinaba con un top negro, una chaqueta de cuero, que le daba un toque muy cañero, y un bolsito a tono. Fiel a su estilo casual, daba un toque juvenil, todoterreno y desenfadado a su outfit con sus zapatillas Adidas preferidas, las clásicas Superstar.

Paula Echevarría @paueche

¿Cómo replicar el look de Paula Echevarría?

En primer lugar, una falda como la suya es súper fácil de encontrar ahora mismo en cualquiera de nuestras tiendas preferidas, un básico atrevido con el que dar el toque de tenencia a cualquier look de primavera/verano.

Falda midi satinada detalle lazo Stradivarius

La chaqueta de cuero... más de lo mismo, ideal para dar un aire cañero y rebelde a nuestros estilismos, tanto en invierno como en verano, en un look de día como en uno de noche.

Cazadora biker con cinturón efecto piel Stradivarius

Por último, las zapatillas, un must en el vestidor de las mujeres más clásicas y también de las modernas, un modelo que no pasa de moda y que destaca por su versatilidad y capacidad de adaptación a cualquier look y estilo.

Adidas Superstar Adidas

