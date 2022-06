Este es el look definitivo para ir elegante (sin pasar calor) a la oficina durante el verano

Aunque ya hemos pasado la primera ola de calor, este verano se prevé que sea uno de los más calurosos y secos de los últimos años, batiendo récords en las temperaturas de esta primera semana de junio.

Para aquellas que el teletrabajo no es una opción, durante las horas más calurosas la ropa puede jugar en nuestra contra, ya que los looks de oficina no destacan por ser precisamente muy frescos y las opciones para no pasar tanto calor son limitadas.

Por suerte, el 'street style' es una gran fuente de inspiración para cualquier inquietud estilística que tengamos, poniéndole siempre remedio. Esta vez han sido las calles de Londres las que nos han inspirado para conseguir el look definitivo para ir a la oficina sin que ninguna ola de calor nos detenga.

Se trata de una blusa bastante fresquita y fluida combinada con una falda satinada negra que apenas da calor. Para no cocernos los pies, vemos que las sandalias de malla son una opción perfecta.

Copia el look: un estilismo para ir a la oficina en verano D.R / Canva

Consigue el look

Para que no tengas que pasarte la tarde buscando las prendas perfectas para este look, hemos seleccionado algunos artículos de nuestras tiendas de confianza para armar el conjunto más fresquito para trabajar gastándonos lo menos posible aprovechando las rebajas.