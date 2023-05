El look de Alejandra Jacinto genera debate entre los expertos en moda

Lo que llevamos puesto dice mucho más de nosotras mismas de lo que pensamos. La moda es una herramienta más para comunicarnos con los demás. Es por ello, que en plena campaña política, y a sólo once días de las elecciones autonómicas, los candidatos políticos comienzan a 'jugar' con sus estilismos con el fin de mandar diferentes mensajes.

Anoche tuvo lugar uno de los debates televisivos más esperados: el de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que fue emitido por Telemadrid. A la cita acudieron la candidata de Vox, Rocío Monasterio, la candidata de Más Madrid, Mónica García, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, el candidato del PSOE, Juan Lobato, y la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto.

Todos los políticos acudieron con elecciones estilísticas pensadas para la ocasión. Si bien es cierto que Monasterio optó por un look más relajado, al llevar unos pantalones vaqueros pitillo con americana, la opción favorita (y más repetida) fue la de lucir trajes de dos piezas a todo color, ya que Isabel Díaz Ayuso optó por un diseño de Sfera en rosa de lo más favorecedor, y Mónica García por un 'total look' muy similar en color rojo. Sin embargo, fue el look de Alejandra Jacinto el que más llamó la atención durante el debate, especialmente para los expertos en moda.

(I-D) La candidata de Vox, Rocío Monasterio, la candidata de Más Madrid, Mónica García, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, el candidato del PSOE, Juan Lobato, y la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto, posan durante un debate con los cinco candidatos a la Asamblea de Madrid de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, en Telemadrid. Alberto Ortega / Europa Press16/5/2023 Europa Press

La elección de un traje siempre es un acierto para este tipo de reuniones, así como para cualquier compromiso laboral. Y, por supuesto, el haber escogido el color malva para su estilismo también fue un acierto, ya que es la tonalidad que representa a su partido. Sin embargo, el detalle que no ha convencido, tal y como detalla Jesús Reyes, estilista, periodista de moda y CEO de CoolHunting Madrid, "se aprecia a simple vista que las mangas de la americana son excesivamente anchas para su cuerpo: le quedan grandes". Asimismo, Anitta Ruiz, analista de moda, argumenta que "se nota que el traje no forma parte de su atuendo habitual y le queda un poco desvalazado".

Alejandra Jacinto en el debate de la presidencia de la Comunidad de Madrid de Telemadrid. Alberto Ortega / Europa Press Europa Press

Por otro lado, la experta también defiende la elección del color por parte de la política. "El tono morado representa a su partido, pero al ser más claro da más luz en el plano corto".

Alejandra ha optado por un traje de corte 'oversize', que es una de las tendencias que más arrasa en 2023, por lo que sin duda ha optado por un look moderno y atrevido. No obstante, según explica Jesús Reyes la tendencia 'oversize' "tiene como objetivo diseñar a propósito ciertas partes de las prendas con holgura y dimensiones superiores", sin embargo confiesa que no es el caso de Jacinto "ya que suele ser en la parte de los hombros u hombreras o en el largo de la prenda, pero no precisamente en el ancho de las mangas que desdibuja por completo la silueta y hace lucir desfavorecida, cómo le ha pasado a Alejandra Jacinto", detalla.

Alejandra Jacinto, candidata de Podemos, UI y AV, durante el debate electoral de Telemadrid portando una camiseta con la cara del hermano de Ayuso Podemos

Finalmente, en el look de Jacinto destacó la camiseta que llevaba bajo el traje, con un mensaje contra Isabel Díaz Ayuso.

