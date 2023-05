Lidl triunfa con su nueva colección de zapatos y sandalias por 12,99 € porque son tan cómodos como unas zapatillas

El calor ha llegado para quedarse y, como no puede ser de otra manera, nuestro armario se renueva con prendas y accesorios aptos para las altas temperatura. En cuestión de calzado, quedan atrás aquellos zapatos cerrados y comenzamos a llevar modelos más ligeros y cómodos, como sandalias o bailarinas.

Las nuevas colecciones de las principales firmas de moda ya han sacado sus lanzamientos de temporada y, por supuesto, desde Lidl también han querido sumarse al verano con una nueva línea de zapatos y sandalias que son tan cómodos como unas zapatillas pero son alternativas más cómodas y fresquitas.

La cadena alemana cada vez está haciéndose más hueco en el mundo de la moda, pues ha conseguido desatar la locura entre sus clientes con unas chaqueta ligera para primavera o con el vestido 'boho' más fresquito de la temporada. Y esta vez, en cuestión de calzado, ha logrado sorprender con una nueva colección de Footflexx, formada por una línea de zapatos y sandalias idóneos para el verano.

¿Cómo es la colección Footflexx?

No es la primera vez que desde Lidl lanzan una colección de calzado con la tecnología Footflexx. Tal y como definen desde la cadena alemana, estos zapatos cuentan con suela duradera, resistente, flexible, antideslizante y con dos niveles de amortiguación, lo que hace que sean tan cómodos.

En esta línea de calzado encontramos modelos muy versátiles y sencillos de combinar, que cuentan con un amplio abanico de tallas (que van de la 36 a la 41 para mujeres y de la 41 a 45 para hombres) y todos ellos cuentan con un precio que oscila entre los 12,99 € y los 16,99 €.

Entre los modelos femeninos están disponibles unas bailarinas con lazo en color grisáceo, que combinan con todos los colores, u otras en azul marino.

Bailarinas de mujer, de Lidl Lidl

Otro de los modelos estrella son las sandalias, que cuentan con un diseño cangrejero (en distintos colores) que nos permite ir con el pie bien sujeto y poder incluso hacer turismo con ellas, ya que tienen cierres autoadherentes en el empeine y en el talón.

Sandalias grises para mujer de Lidl Lidl

